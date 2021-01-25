«Фридом Финанс»: Рынок следует за внешним фоном, ориентир для индекса Мосбиржи: 3380-3460 пунктов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск вырос на 1%, следуя за движениями на фондовом рынке США и ценами на нефть. План Белого дома по наращиванию бюджетных расходов в США встречает неоднозначную реакцию законодателей. Перспективы принятия нового пакета стимулов способны ослабить инвестиционные опасения на сырьевом сегменте, который ощущает давление при увеличении долговой эмиссии и повышении спроса на низкую доходность.

Бумаги Распадской демонстрируют околонулевую динамику. Регуляторные риски для угледобывающей отрасли остаются отложенными во времени. Условия Парижского соглашения по климату предполагают, что его участники сами определяют свой вклад в сокращение объема парниковых выбросов. Исполнение этого договора также существенно зависит от политической конъюнктуры.

Лучше рынка выглядят акции Мечела, которые 22 января снижались под действием краткосрочных технических факторов (и на фоне информации о возвращении США в Парижское соглашение по климату, которое предполагает существенное ограничение потребления ископаемого топлива).



В лидерах роста также акции ЛСР. Рост цен поддерживают позитивные ожидания в отношении операционной отчетности за четвертый квартал, основанные на том, что конкурент девелопера ГК ПИК отчитался лучше прогнозов. Однако надо отметить, что рост продаж недвижимости во многом связан с реализацией проектов fee-девелопмента, которые отражают стремление отраслевых игроков минимизировать риски. Также поддержку девелоперам оказывает увеличение объемов ипотечного кредитования на фоне среднесрочных рыночных прогнозов инфляции.



В этой связи активный рост в секторе в краткосрочном периоде выглядит ограниченным. До конца дня прогнозирую умеренно негативную динамику, снижение будут сдерживать технические факторы. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3380-3460 пунктов, прогноз по курсам USD/RUB и EUR/RUB: 73,90-74,50 и 89,60-90,80 соответственно.