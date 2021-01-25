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ПСБ: Продолжаем скептически смотреть на потенциал дальнейшего роста нефти

Продолжаем скептически смотреть на потенциал дальнейшего роста нефти. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

На рынке нефти продолжает сохраняться неуверенность в восстановлении спроса из-за пандемии коронавируса (в фокусе Китай) и отложенного по времени эффекта вакцинации, что ограничивает сырье в дальнейшем восстановлении. Статистика от Минэнерго США в пятницу показала рост запасов сырой нефти на 4,4 млн барр. и дистиллятов - на 1,2 млн барр. Запасы бензинов снизились всего на 0,3 млн барр. Но при этом загрузка НПЗ выросла до 80,5%, максимум с марта прошлого года, что говорит о некотором оживлении потребления. Число буровых установок за минувшую неделю выросло на 5 ед. - до 378, максимум с мая 2020 г. Добыча в США при этом держится на уровне 11 млн барр./день.

Мы считаем текущие цены на нефть уже в полной мере впитавшими оптимизм инвесторов относительно экономических стимулов США. При этом риски по росту предложения остаются актуальными. Мы продолжаем ждать плавного сползания цен на нефть Brent к нижней границе диапазона 50-55 долл./барр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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