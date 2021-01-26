«Фридом Финанс»: Акции Фосагро на абсолютных пиках

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые площадки сегодня торгуются без единого направления. В США рынки открылись разнонаправленно, реагируя на новости о новых локдаунах в Китае и Калифорнии. В Европе наблюдается снижение основных индексов с диапазоне от 1% до 1,5%. Азия, напротив, в зеленой зоне, показывая рост в отдельных странах до 2,4%. Рынки развивающихся стран прибавляют более 1% по индексу MSCI Emerging markets.

Нефть, растущая в первой половине дня, сменила к вечеру направление. Brent консолидируется немногим выше $55 за баррель в связи с ожиданиями смягчения политики США в отношении Ирана и, как следствие, роста объемов предложения на рынке. Дополнительно на цены давит статистика заболеваемости в ключевых регионах планеты. После двух нисходящих сессий в конце предыдущей недели можно ожидать роста по итогам вторника или даже раньше – утром с открытием следующих торгов в Азии.

РТС держится вблизи недельных минимумов. Сегодня рынок держится в диапазоне 1410-1450, не сумев взять верхний барьер. Дневной рост сменился под вечер падением в пределах 10 пунктов, или около 0,5%. Вероятность подъема в ближайшие сутки остается высокой. Глобальные инвесторы готовы реагировать на любой позитив. Это в свою очередь позволит РТС довольно быстро отыграть потери последних сессий.

Индекс Мосбиржи нейтрален на фоне падения рынка в валютном выражении и роста доллара к рублю одновременно. В течение сессии наблюдался довольно уверенный подъем выше 3420 пунктов, но позже рынок закрепился ниже 3400 пунктов. На ближайшей сессии во вторник можем увидеть подъем в верхнюю часть коридора 3400-3450 пунктов.

В числе растущих акций сегодня выделяется Фосагро (+4%). Бумаги дорожают на фоне новости о том, что компания нарастила поставки российским аграриям в 2020 году на 12%, поставив исторический рекорд – более 3,5 млн тонн продукции. Акции Фосагро на абсолютных максимумах, поднявшись с начала года на 15%. Несмотря на фундаментальный позитив, высока вероятность краткосрочной коррекции, которая может составить более 3% до конца этой недели.

Рубль наращивает потери против доллара и евро. Американская валюта сегодня к вечеру уверенно держится выше планки 75,5 и тестирует до 75,7, хотя еще днем опускалась к 74,6. В евро размах колебаний столь же велик: снижение ниже 90,9 впоследствии сменилось ростом вплотную к 91,8. Под вечер обе пары демонстрируют тенденцию к продолжению роста. Во вторник преобладает вероятность снижения доллара и евро вниз на 50-70 копеек.