ИАЦ «Альпари»: Рынок смотрится неоднородно

Российский рынок акций вечером в понедельник выглядит неоднородно. Инвесторы явно не решили, чего хочется больше — стабильности и консолидации или продаж, чтобы позже вернуться к покупкам по более интересной цене. И пока решений нет, направление движения указывают настроения в моменте.

Индекс МосБиржи стабилизировался около 3390 пунктов, и краткосрочно тут возможны варианты — от снижения к области поддержке 3370-3375 пунктов до восстановления к 3400 пунктам. Основным триггером для определения направления станет, вероятно, ухудшение или улучшение внешнего фона. Индекс РТС чуть снизился и завис около 1413 пунктов, в ближайшее время он может балансировать в пределах 1410-1425 пунктов.

В числе фаворитов сегодняшнего спроса — акции «Системы» и «Магнита». Коррекция в последних была избыточной, и теперь рынок явно пытается спасти среднесрочный тренд. Для того, чтобы считать линию продаж реализованной, нужно восстановиться к 5200 руб. и закрепиться выше. Тогда покупки будут интересны с целью 5400 руб. Стратегически в бумагах «Магнита» все прекрасно.

В акциях «Аэрофлота» снова активны «медведи», которые ведут бумагу к 70,0 руб. При пробое этого рубежа откроется дорога к 67,90 руб., нижней границе среднесрочного бокового торгового диапазона.

Доллар вечером слегка прибавляет. Сегодня колебания пары доллар/рубль привлекают много совсем не обоснованного внимания: то ли наблюдатели отчаянно ищут тут признаки реакций на политические митинги и протесты, то ли ждут разворота тренда. И то и другое может проявляться, но в отскоке доллара есть вполне рациональное зерно — рынок сравнивает сам себя, когда иллюзиям больше не осталось места.

Правда в том, что тема санкций никуда не делась, она все так же актуальна, а при текущем состоянии отечественной экономики это был бы довольно неприятный сюрприз извне. Кроме того, в нефти нет четкого понимания среднесрочной перспективы, в то время как добыча растет, а спрос остаётся вялым. В общем, у рубля были поводы отойти в сторону. Доллар вырос до 75,74 руб., как и было обозначено, и может зависнуть в пределах 75-76 руб. Евро стоит 91,82 руб., оставляя за собой известные границы диапазона 90-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»