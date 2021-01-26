ПСБ: Умеренное восстановление на негативном внешнем фоне

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В понедельник российский фондовый рынок предпринял попытку восстановления на негативном внешнем фоне. Поводом к продажам выступала ситуация на западных площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 1,8%, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 1,3% и 1,1% соответственно. При этом на рынке энергоносителей наметилась консолидация, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent удержал позиции в районе 55,5 доллара за баррель. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи смог подтянуться на 0,4%, вплотную подойдя к отметке 3400 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ФосАгро, ПИК и Системы, прибавившие более 3%. Хуже рынка торговались Алроса и Сбербанк, потерявшие 2,9% и 1,9% соответственно. Отметим, что утром, на фоне восстановления азиатских площадок, индексу МосБиржи удало выйти выше 3400 пунктов. Однако сил для закрепления над этой отметкой не хватило. Ухудшение внешней конъюнктуры, в виде негативной динамики в Европе и США, способствовало активизации продаж в российских акциях, что привело к компенсации большей части роста, продемонстрированного в начале торгов. Несмотря на сегодняшнее восстановление, ожидаем сохранения давления на российские акции и отступления индекса МосБиржи ниже 3300 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 0,7%, поднявшись выше 75,5 рубля, евро подтянулся на 0,3%, торгуясь чуть ниже 92 рублей. Отметим, что внешний фон для рубля можно было назвать нейтральным. Кроме консолидации на рынке энергоносителей, отметим разнонаправленную динамику валют развивающихся стран. В начале дня национальная валюта попыталась отыграть часть потерь предыдущей недели, в результате его пара доллар/рубль отступала ниже 75 рублей. Однако в ходе торгов, на фоне прохождения пика налоговых выплат и ухода поддержки со стороны экспортеров, рубль возобновил волну ослабления. В результате, американская валюта смогла отыграть эту отметку и закрепиться в диапазоне 75-77,5 рубля.