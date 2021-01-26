ПСБ: Индекс МосБиржи в середину диапазона 3300-3400 пунктов

Евгений Локтюхов , начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Мировые рынки в понедельник пытались продолжить рост, однако к концу дня ситуация начала ухудшаться; развитые рынки завершили день разнонаправленной динамикой ключевых индексов. Отметим заметное снижение ведущих европейских индексов, снизившихся на 0,8%-1,7% и растерявших большую часть январского роста ввиду опасений затягивания карантинных ограничений и негативного влияния пандемии на экономическую активность. Кроме того, негативное влияние на настроения оказали осторожные заявления американских конгрессменов относительно сроков принятия пакета стимулов – лидер демократов в Сенате США Ч. Шумер предупредил, что согласование законопроекта может занять месяц-полтора. Из американских индексов, однако, вчера не смог вырасти лишь промышленный Dow Jones, ведомый фиксацией прибыли в акциях сырьевых компаний и финансовых учреждений. Индексы S&P500 и NASDAQ Composite, напротив, подросли и обновили исторические максимумы ввиду сохранения спроса на «весовой» hi-tech. Поддержку оказали ожидания скорой публикации отчетности лидеров отрасли, которая ожидается сильной – на этой неделе отчитываются, в частности, Microsoft Apple, Tesla. Также отметим рост в США «защитной» электроэнергетики, подтверждающий более консервативный настрой инвесторов.

Утром во вторник на рынках продолжили усиливаться негативные настроения: сильные потери несут сегодня азиатские биржевые индексы, более 0,5% теряют фьючерсы на американские индексы и нефть. Мы полагаем, что тенденция к фиксации прибыли на глобальных рынках сегодня будет преобладать.

В понедельник российский фондовый рынок пытался отыграть пятничную просадку при поддержке некоторого улучшения внешнего фона и стабилизации ситуации на рынке нефти, наблюдавшейся в первой половине дня. Однако к концу дня оптимизм на рынке начал угасать, не позволив индексу МосБиржи удержаться выше 3400 пунктов. По итогам дня в лидерах роста оказались «фишки» внутренних секторов (Магнит: +3,6%; ГК ПИК: +4,0%; АФК Система: +3,2%; МосБиржа: +2,6%; Интер РАО: +2,7%), а также Фосагро (+4,6%). Лучше рынка смотрелись и бумаги газовых компаний (Газпром: +1,5%; НОВАТЭК: +1,0%). А вот акции Сбербанка (-1,1%) не смогли удержаться в зоне роста, став, наряду с бумагами Алросы (-2,3%) и Яндекса (-2,3%) аутсайдерами дня.

Сегодня, ввиду ухудшения внешнего фона, мы опасаемся волны усиления коррекционных настроений и на российском рынке, способных увести индекс МосБиржи к середине диапазона 3300-3400 пунктов. Риски ухода индекса МосБиржи на более низкие уровни ввиду слабости глобальной конъюнктуры мы оцениваем как высокие, по-прежнему допуская тест 3300 пунктов уже в ближайшие дни.



Евгений Локтюхов

Отдел экономического и отраслевого анализа

Центр аналитики и экспертизы

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"