ПСБ: Рост цен на нефть может спровоцировать наращивание добычи сланцевиками США

Более высокие цены на нефть в 2021 г. (относительно 2020 г.) и низкая себестоимость сигнализируют о возможном восстановлении добычи нефти в США. Однако мы считаем, что рост будет медленным, поскольку сланцевые компании будут жестко контролировать расходы, предпочитая сдерживать инвестиции в добычу.

Независимые нефтегазовые компании США, специализирующиеся на добыче сланцевой нефти, сократили капитальные затраты на разведку и добычу до самого низкого уровня за последние 10 лет в 3 кв. 2020 г., по данным Института энергетического экономического и финансового анализа (IEEFA). Так, затраты снизились на 58% г/г для группы из 33 производителей, отслеживаемых IEEFA, после снижения на 44% во 2 кв., когда цены на нефть резко упали. Но за счет восстановления цен в 3 кв. и еще большего сокращения расходов сланцевики сгенерировали рекордно высокий свободный денежный поток с начала бума гидроразрыва пласта (с 2010 г.).

С капитальными расходами на разведку и добычу хорошо коррелируют денежные потоки от операционной деятельности (СFO), которые являются ключевым фактором для активности в сфере добычи нефти. CFO – считается как выручка за вычетом всех эксплуатационных расходов, лицензионных платежей, валовых и чистых налогов.

Очевидно, что рост цен на нефть благоприятствует увеличению и денежных потоков компаний. В свою очередь это может побудить сланцевиков США к наращиванию капзатрат и, соответственно, добычи. Дополнительным фактором выступает и довольно низкая себестоимость: для поддержания стабильного уровня добычи сланцевым компаниям нужна нефть WTI по цене от 35 до 40 долл./барр. (среднее для Пермского бассейна и Игл Форд) и 40-45 долл./барр. (среднее для Баккена и Денвера).

То есть, при цене на нефть WTI в 40 долл./барр. в среднем в 2021 г. CFO сланцевиков останется на прежнем уровне, соответственно, и расходы на добычу не увеличатся. Но при прогнозируемых нами средних ценах WTI в 50,5 долл./барр. на 2021 г. можно ожидать роста CFO на 25-30%, а значит есть вероятность того, что компании будут инвестировать в добычу.

Тем не менее, мы считаем, что в условиях тяжелой ситуации в отрасли (по данным юрфирмы Haynes & Boone, в 2020 г. 46 североамериканских компаний по разведке и добыче объявили о банкротстве), сланцевые компании будут жестко контролировать расходы в следующем году, а значит рост добычи будет небольшим. Кроме того, существует лаг в 4-6 месяцев между ростом цен на нефть и добычей, соответственно, эффект проявится ближе к концу года. Причем основным источником для наращивания добычи будет Пермский бассейн с самой низкой себестоимостью. Здесь мы прогнозируем наращивание добычи на 2-2,5% - до 4,38-4,4 млн барр./день. При этом в целом добыча нефти в США в 2021 г. скорее останется на уровне 2020 г. (11,3 млн барр./день) или даже чуть снизится – до 11,2 млн барр./день.

ПАО «Промсвязьбанк»