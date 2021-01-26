ИАЦ «Альпари»: В 2020 году обрабатывающая промышленность неожиданно выросла

По итогам тяжелейшего для российской экономики 2020 года промышленное производство в нашей стране сократилось, согласно Росстату, на 2,9%. Это первый год спада в российской промышленности за последние 11 лет, однако темпы снижения производства оказались даже намного меньше прогноза правительства (спад на 4%). При этом в декабре 2020 года спад промышленного производства в РФ составил всего 0,2% в годовом исчислении, а по сравнению с ноябрем 2020 года в декабре производство выросло на рекордные для кризисного года 10,5%, что сделало декабрь лучшим месяцем для промышленности за весь 2020 год. За четвертый квартал 2020 года промышленное производство снизилось на 2,5%.

Сильнее всего за 2020 год упало производство в добывающей промышленности, темпы снижения этого сектора составили за год 7%, главным образом, из-за большого спада в добыче нефти и газа, которая сократилась за год на 10,3%, прежде всего, из-за выполнения Россией условий сделки ОПЕК+. На фоне резкого спада в добывающей промышленности спад в иных отраслях выглядел не настолько заметным: так, производство электроэнергии снизилось за год только на 2,5%, а водоснабжение – на 3,8%.

При этом сектор обрабатывающей промышленности в 2020 году показал довольно неожиданный рост на 0,3%, и это несмотря на весенний локдаун и на то, что в докризисном 2019 году в обрабатывающей промышленности был небольшой спад на фоне роста остальных производств. В этом сегменте из-за пандемии Covid-19 больше всего выросло производство лекарств и материалов, применяемых в медицине (на 82%), в связи с пандемией также сильные темпы роста показали текстильная промышленность и производство резиновых и пластмассовых изделий (более чем на 14% каждый сегмент).

Кроме того, на рост в обрабатывающей промышленности положительно повлияло падение рубля и связанное с этим импортозамещение. В частности, выросло производство в автомобильной промышленности (на 13%), прочих транспортных средств (на 11,2%), производство мебели (на 11%). В минус (на 6,1%) вышло производство нефтепродуктов, производство табачных изделий (-5,1%), небольшой спад (-0,2%) затронул пищевую промышленность (вероятно, из-за начала сдерживания цен в декабре 2020 года на некоторые продукты питания).

Однако на курс рубля эти данные не сильно повлияли. Ожидаем до конца января 2020 года курс доллара к рублю в 74,5-76 руб., а по курсу евро к рублю – 90-92 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»