ПСБ: Тенденция к фиксации прибыли на глобальных рынках сегодня будет преобладать

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился негативный внешний фон, что приведет к выходу пары доллар/рубль в район 75,6 рубля в начале сессии

Ввиду явного ухудшения внешнего фона, мы опасаемся новой волны усиления коррекционных настроений, способных увести индекс МосБиржи к середине диапазона 3300-3400 пунктов

На текущей неделе ожидаем, что доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 6,20 – 6,30% годовых

Группа ЛСР (ПОКУПАТЬ) в 2020 г. увеличила продажи на 12% - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания увеличила продажи как в стоимостном, так и в натуральном выражении на фоне улучшения конъюнктуры на рынке недвижимости во второй половине года после смягчения ограничений в связи с предупреждением распространения коронавируса, а также действием государственной программы льготной ипотеки под 6,5%. Весомый вклад в результаты по году внесли продажи в основном регионе присутствия застройщика – Санкт-Петербурге. В Москве застройщик сфокусировался на рентабельности, увеличив среднюю цену реализации на 40%. Принимая во внимание продление государственной программы льготного ипотечного кредитования до 1 июля 2021 года, ожидаем продолжения роста показателей в ближайшие два квартала. Рекомендуем покупать акции ЛСР с целевой ценой 1103 руб./акция.

Электростанции ОГК-2 (ПОКУПАТЬ) в 2020 г. снизили производство электроэнергии - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Сокращение выработки электроэнергии обусловлено снижением деловой активности на фоне пандемии коронавируса, теплой погодой в начале 2020 года, а также оптимизацией производственной деятельности, которая предполагает снижение выработки электроэнергии неэффективным оборудованием. Вместе с тем, ожидаемое восстановление экономики в 2021 году будет способствовать росту потребления электроэнергии и позволит ОГК-2 перейти к восстановлению операционных показателей. Рекомендуем держать акции ОГК-2 с целевой ценой 0,89 руб./акция.

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