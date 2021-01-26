Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 января: 4 465,8799 руб/1 г золота и 60,9400/1 г серебра ЦБ РФ с 26 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 465,8799 руб.

1 грамм серебра - 60,9400 руб.

1 грамм платины - 2 661,8101 руб.

1 грамм палладия - 5 699,0698 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 34,3400 р. (0,77%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9000 р. (1,46%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 29,5700 р. (1,12%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 49,6701 р. (0,88%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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