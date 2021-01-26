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«Фридом Финанс»: ММК опубликует операционные результаты

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста среди наиболее ликвидных стали акции Русснефти (+8,08%). В аутсайдерах оказались бумаги Алросы (-2,76). Пара USD/RUB колебалась в диапазоне 74,50-76.

Курс USD/RUB подскочил на высоком объеме торгов. Спекулятивно отыгрывались внешнеполитические ожидания. Однако санкционные риски незначительны. Цена на нефть выросла до $55,80. Ожидаем, что 26 января курс доллара к рублю опустится в диапазон 74-75, а к концу недели уйдет к 73-74.

ММК (-1,66%) опубликует производственную отчетность. Ожидаем, что объем выпуска чугуна за четвертый квартал составил около 2,4 млн тонн, а стали — 2,9 млн тонн, оставшись на уровне июля-сентября. Объемы производства увеличиваются с усилением спроса в промышленности и строительстве, а также по мере завершения модернизации оборудования. Период сокращения производства удачно пришелся на период острой фазы кризиса, поэтому ММК избежал масштабного затоваривания продукцией.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Техническая картина складывается в пользу продолжения коррекции. На ход торгов повлияет динамика на внешних площадках, где будет отыгрываться отчетность высокотехнологичных корпораций. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 74,00-75,00.  Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3350-3400 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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