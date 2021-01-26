«Фридом Финанс»: Отчеты корпораций зададут тон торгам

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Сессия 25 января на американских фондовых площадках завершилась преимущественно в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,36%, до 3855 пунктов, NASDAQ вырос на 0,69%, а Dow Jones потерял 0,12%. Инвесторов обеспокоили признаки перегрева в отдельных растущих акциях, поэтому внутри дня S&P 500 опускался в пределах 1%. Впрочем, слабость оказалась временной. Защитный сектор коммунальных услуг выглядел сильнее рынка и вырос 1,95%, тогда как финансовый снизился на 0,76% из-за падения доходности по 10-летним трежерис.

Moderna (MRNA: +12,2%) сообщила, что ее вакцина от COVID-19 эффективна против мутаций вируса, обнаруженных в Великобритании и Южной Африке.

Kimberly-Clark (KMB: +3,2%) продемонстрировала органический рост лучше ожиданий и анонсировала новую программу обратного выкупа акций на $5 млрд.

Круизная компания Carnival (CCL: -5%) объявила, что три ее лайнера не будут предоставлять услуги до ноября 2021 года.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. В центре внимания квартальные отчеты корпораций. По данным FactSet, прибыль на акцию 86% отчитавшихся компаний, входящих в S&P 500, превзошла ожидания. В среднем фактическое значение EPS оказалось лучше консенсус-прогноза на 22,4%, что гораздо выше пятилетнего среднего на уровне 6,3%. Статистика и наши собственные наблюдения указывают на то, что инвесторы предпочитают фиксировать прибыль после публикации отчетов, и это вызывает обеспокоенность. Тем не менее сезон только начался, и реакция на публикации результатов технологических гигантов будет определять дальнейшую динамику рынка. Считаем, что баланс рисков по-прежнему смещен в позитивную сторону.

Президент Байден рассчитывает, что любой американец, желающий привиться от COVID-19, сможет сделать это уже весной. В настоящее время каждый день около 1,2 млн человек получает первую дозу вакцины, в ближайшее время этот показатель может достичь 1,5 млн, так как Белый дому намерен стимулировать увеличение производства вакцин. Мутации коронавируса остаются главной угрозой для выработки коллективного иммунитета. Однако на текущий момент исследования подтверждают эффективность вакцин от новых штаммов коронавируса, поэтому инвесторы сохраняют оптимизм.

Азиатские фондовые площадки закрылись в красной зоне. Японский Nikkei потерял 0,96%, гонконгский Hang Seng упал на 2,55%, китайский CSI300 опустился на 2,01%. Европейский EuroStoxx 50 растет на 1%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 1,05%. Фьючерс на нефть Brent растет до $56,2. Золото консолидируется около $1850.

Ожидаем, что S&P 500 сегодня попробует закрепиться выше исторического максимума на уровне 3861 пункт.

В этот вторник стоит обратить внимание на публикацию данных индекса доверия потребителей от СВ за январь. Ожидается увеличение показателя с 88,6 до 89,0. Месяцем ранее этот опережающий индикатор, предсказывающий траты потребителей, обеспокоил инвесторов неожиданным падением. Если оно продолжится, это может вызвать негативную реакцию рынка.

Сегодня квартальные результаты представит Microsoft (MSFT). Рыночный консенсус закладывает рост выручки корпорации на 9%, до $40,2 млрд. Скорректированная EPS, как ожидается, увеличится на 8,6%, до $1,64. Мы рассчитываем, что результаты Microsoft окажутся выше ожиданий рынка, что связано с сохранением сильного спроса на облачные вычисления (IaaS) и облачное прикладное ПО (SaaS), а также с ростом поставок игровых консолей и ноутбуков.

Отчитается за минувший квартал и фармацевтический гигант Johnson & Johnson (JNJ). По прогнозам, его выручка увеличится на 4,4% г/г, а EPS сократится на 3,1% г/г. Ожидается замедление роста спроса в фармацевтическом и потребительском сегментах под давлением сохраняющихся карантинных ограничений в некоторых регионах. Выручка в сегменте медицинских устройств и диагностики может выйти на докризисный уровень под действием продолжающегося эффекта отложенного спроса.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 70 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса ослабевает благодаря перспективам проведения массовой вакцинации.

Технически S&P 500 демонстрирует склонность к восходящему движению в среднесрочной перспективе. Накануне индекс широкого рынка протестировал уровень 3800 пунктов, где нашел сильную поддержку покупателей. Мощный отскок от этого уровня создает предпосылки для пробоя верхней границы равноудаленного канала в области 3860-3865 пунктов, которая все еще выступает серьезным сопротивлением.