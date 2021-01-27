«Фридом Финанс»: Информация о росте спроса на алмазное сырье в Европе может поддержать котировки Алросы

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Мировые площадки сегодня без единого тренда. Индексы США растут на ожиданиях новых стимулирующих мер, однако динамика их слабеет: в среднем фьючерсы перед открытием прибавляют менее 0,5%. В Европе энтузиазм инвесторов, напротив, резко вырос – в связи с выходом позитивных данных Ifo по деловому климату, который в январе в Германии вырос впервые с октября. Немецкий DAX прибавляет до 2%, соседние площадки тоже в зеленой зоне. Азия сегодня корректируется после выхода на многолетние максимумы накануне. Фиксация прибыли привела сегодня к снижению на основных площадках до 2,6%.

Нефть не показывает существенного прироста, но при этом держится в верхней половине недельного коридора. Brent сегодня торгуется в диапазоне от $55,2 до $56,1, и к концу дня преимущественно ближе к планке $56. Настроения инвесторов неустойчивы. Поддержка в виде ликвидности от Минфина США под вопросом из-за новых противоречий в Сенате, где республиканцы пытаются увязать одобрение пакета помощи с вопросом об импичменте Трампа. Это давит на сырьевые котировки, не давая им расти дальше. Тенденция может сохранится до конца недели.

Российский рынок сегодня растет в долларовом выражении и снижается в рублевом. Как следствие, мы видим разнонаправленное движение РТС (+0,7%) и Индекса Мосбиржи (-0,4%). Валютный индикатор сегодня держится в коридоре 1400-1425 пунктов. Динамика восходящая, но все еще весьма сдержанная. Рынку не удается пробиться ближе к планке 1450. Риски повторной короткой коррекции с уходом ниже 1400 нарастают.

Индекс Мосбиржи также близок к своим недельным минимумам. Большую часть дня торги идут ниже планки 3400, и под конец сессии нисходящий тренд преобладает. В среду возможен разворот и попытка укрепиться на 20-30 пунктов выше закрытия вторника. Новых больших драйверов для рынка пока нет, но и тенденция дальнейшего снижения маловероятна. Уровень 3360 в качестве сопротивления пока выглядит уверенно.

Из наиболее ликвидных бумаг в плюсе сегодня Алроса (+3%). Акции дорожают после серьезной просадки накануне. Сейчас Алроса вернулась на средние уровни последних недель, однако столь сильный отскок может привести к возобновлению роста. Акции в понедельник не смогли уйти ниже 100 рублей за штуку. Поддержку бумагам могут оказать новости извне, в частности, недавние сообщения о росте спроса и цен на алмазное сырье в Европе. Уровень 110 рублей достижим в ближайшие две недели.

Доллар и евро снижаются против рубля. Американская валюта к вечеру потеряла около 40 копеек и опустилась ниже планки 75. Импульс в пользу рубля сохраняется. К концу сессии мы можем увидеть доллар на отметках 74,6-74,8. В среду этот прирост рубля может вновь смениться ослаблением. Евро дешевеет на 30 копеек и активнее сопротивляется падению против рубля, чем доллар. Тем не менее уровень 91 выглядит вполне достижимым сегодня к ночи? либо утром в среду. Как и в паре USD/RUB неопределенность нарастает. Не исключено, что большую часть следующей сессии рубль вновь будет слабеть к обеим основным валютам.