ИАЦ «Альпари»: Настроения инвесторов неоднозначны

Фондовый рынок РФ сегодня снова неоднозначен. Покупателям, в принципе, есть, на что опереться, но инвесторы ждут более четких сигналов, в то время как рисков меньше не становится. Индекс МосБиржи снизился к 3387 пунктам и может торговаться в пределах 3360-3400 пунктов. Индекс РТС вырос до 1422 пунктов — слишком резко, на мой взгляд, но и рынок неспокоен сам по себе. Вероятные рамки движения валютного индикатора — 1400-1435 пунктов.

Сегодня неплохо смотрятся акции компаний металлургического сектора — «Мечел», «Распадская» прибавляют в цене. Под давлением держатся акции «Полиметалла», которые тянет вниз снижающееся в цене золото, бумаги «Лукойла». Здесь нет корпоративных новостей, но техническая картина подтверждает развитие нисходящего торгового канала с промежуточной целью на уровне 5500 руб. Если бумага проскользнет ниже, «медведи» будут ориентироваться на 5440 руб.

Рынок решил, что коррекция не закончена и в бумагах TCS. Покупатели ищут подходящий момент «запрыгнуть» в этот скорый поезд, но пока не находят. Акции банка могут нащупать опору возле 3050 руб., откуда покупателям будет интересно вернуться выше 3500 руб.

Доллар США вечером во вторник перешел к снижению и балансирует около 75 руб. Доллар точно может спуститься к 74,80 руб., но коридор колебаний в пределах 74,50-75,50 руб.все еще выглядит вполне комфортным. Евро стоит 91,29 руб., здесь рамки 90-92 руб. смотрятся прочными.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»