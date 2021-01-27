ПСБ: Рынок вновь не смог выйти выше 3400 пунктов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Во вторник российский фондовый рынок вновь перешел к снижению на умеренно позитивном внешнем фоне. Покупкам в наших акциях способствовала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,8%, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P500 сохранили позиции у уровней закрытия предыдущего дня. При этом ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил на 0,2%, торгуясь в районе 55,5 доллара за баррель. оказывала давление на наши акции. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи потерял 0,2%, отступив в район 3391 пункта. Аутсайдерами торгов выступили акции Лукойла и Полиметалла, потерявшие более 2%. Лучше рынка торговались Распадская и Алроса, прибавившие 3,1% и 2,4% соответственно. Отметим, что сегодня в ходе торгов индекс МосБиржи вновь протестировал отметку 3400 пунктов и снова не смог закрепиться выше этого уровня. При этом в ближайшие сессии сохраняются высокие риски ухудшения внешней конъюнктуры, что приведет к продолжению негативной динамики российского рынка и его отступления к нижней границе диапазона 3300-3400 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль продемонстрировал разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,1%, удерживая позиции в районе 75,3 рубля, евро, напротив, подтянулся на 0,1%, торгуясь чуть выше 91,5 рубля. Отметим, что пара доллар/рубль продолжает удерживать позиции в диапазоне 75-77,5 рубля. При этом долларовые «медведи» в ходе сегодняшних торгов предприняли попытку пробоя его нижней границы, однако закрепиться под ней не получилось, а к вечеру американская валюта смогла отыграть большую часть потерь. Закрепление выше 75 рублей говорит в пользу продолжения роста американской валюты, а в случае существенного ухудшения внешней конъюнктуры и попыток выхода из данного коридора вверх.