«Фридом Финанс»: ОПЕК ждет хороший год

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами снижения стали акции Лукойла (-2,31). Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции Распадской (+3,11%). Пара USD/RUB снизилась к отметке 75.

МВФ представил прогноз на 2021 год. Организация ожидает, что российская экономика вырастет на 3%. Спад ВВП в 2020 году мог составить 3,6%, первая оценка выйдет в четверг. Это лучше, чем в целом в мире (-4,3% прогноз). Полагаем, что прогноз МВФ отражает консервативные ожидания восстановления российской экономики, которые реализуются при условии сильных внешних шоков и высокой инфляции. В случае, если риски не реализуются, то российская экономика может восстанавливаться быстрее, свыше 3,5% в текущем году.

ОПЕК ожидает быстрое восстановление рынка нефти. По прогнозу организации, спрос может вырасти почти на 6 млн барр. в сутки, до 96 млн барр/д. Восстановятся и инвестиции в добычу, из-за чего стоимость нефти может вырасти. Подарок принесла новая американская администрация, которая может фактически запретить сланцевую разработку в отдельных районах, из-за чего предложение нефти в США может сократиться на ~150 к. барр./д. Также остановлена реализация проекта Keystone XL мощностью 800 тыс. барр. в сутки, что в конечном счете повысит транспортные и закупочные расходы. Новость, на наш взгляд, в краткосрочном периоде позитивна для рынка, станет поводом для игры на повышение в акциях компаний нефтегазового сектора, скорректировавшихся накануне.

Ожидаем разнонаправленную динамику. На ход торгов повлияет динамика на внешних площадках, где будет отыгрываться отчетность корпораций. На локальном рынке в фокусе аукцион ОФЗ. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 74,00-75,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3350-3400 п.