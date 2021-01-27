ПСБ: Ожидаем консолидации индекса МосБиржи в районе 3400 пунктов

Роман Антонов, главный аналитик ПСБ

Мировые рынки в середине недели находятся в ожидании итогов первого в этом году заседания ФРС и рассчитывают на стимулы со стороны властей.

Американские фондовые индексы вчерашние торги провели вблизи исторических максимумов, хотя по итогам дня показали незначительное снижение. Поддержку рынку оказывает сезон корпоративной отчетности. Прогнозы компаний обнадеживают инвесторов. Со стороны статистики негативных сигналов не последовало, так индекс потребительского доверия в США в январе подрос с 88,6 до 89,3 пунктов. Участники фондовых рынков позитивно восприняли и пересмотр в сторону повышения прогноза роста мирового ВВП на 2021г. от МВФ с 5,2% до 5,5%. Прогноз по США 5,1%, по Китаю 8,1% по России 3%.

Фактором неопределенности остается ситуация с распространением коронавируса. Число заболевших в мире с начала пандемии превысило 100 млн. человек. Рост числа заражений заставляет опасаться продления или ужесточения ограничений в отдельных странах. Тем не менее позитивным моментом все же стало снижение новых случаев инфицирования в Китае.

По состоянию на утро среды настроения на мировых рынках смешанные. Разнонаправленную динамику показывают азиатские рынки. Данные по росту прибылей промышленных предприятий Китая на 20,1% в декабре (15,5% месяцем ранее) не оказали влияния. Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,1-0,2%, в плюсе фьючерс на Nasdaq благодаря сильной отчетности Microsoft, опубликованной после закрытия торгов. Тенденция к фиксации прибыли на глобальных рынках сохраняется, но сегодняшние торги пройдут скорее нейтрально. В фокусе заседание ФРС и финансовые результаты Apple, Tesla, Facebook.

Вчера российский фондовый смог избежать сильной просадки при умеренно-негативном внешнем фоне, сложившемся перед началом торговой сессии. Индекс МосБиржи (-0,2%) провел торги в узком диапазоне и завершил день под отметкой 3400 пунктов.

Сегодня, учитывая смешанные настроения на мировых рынках и сохраняющиеся высокими цены на нефть, индекс МосБиржи, вероятно, проведет торги в консолидации вблизи отметки в 3400 пунктов и способен завершить торги выше. При этом риски ухода индекса МосБиржи на более низкие уровни в ближайшую неделю мы оцениваем как высокие.