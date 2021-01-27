ИАЦ «Альпари»: Пара доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 73,30 – 76,00 руб.

Во вторник, 26 января, по итогам дня рубль подорожал к доллару и евро, ослабился против британского фунта. Пара доллар/рубль снизилась на 0,37%, до 75,08 руб., евро/рубль - на 0,37%, до 91,38%. Пара фунт/доллар повысилась на 0,23%, до 103,16 руб.

Торги на Московской бирже открылись снижением по рублю против иностранных валют. В течение часа покупатели перегруппировались и к американской сессии понизили курс доллара до 74,93 руб. Укреплению рубля способствовали повышение европейских фондовых индексов и неожиданно появившийся спрос на рискованные активы.

Участники рынка продавали доллар игнорируя негативные новости из Европы. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте официально объявил о своей отставке. Данные IFO по деловым настроениям, опубликованные в Германии в понедельник усилили обеспокоенность потенциальными последствиями пандемии и локдаунов для экономики. Канцлер Германии А. Меркель сообщила, что управление пандемией в Германии вышло из-под контроля и необходимы более строгие ограничения.

Спекулянты могли продавать американский доллар перед заседанием FOMC и пресс-конференцией Дж.Пауэлла, которые состоятся в среду. От регулятора не ожидается каких-либо изменений монетарной политике и новых экономических прогнозов. Инвесторы будут ждать дополнительной информации относительно перспектив принятия новых мер поддержки экономики США объемом $1,9 трлн.

Нефть

В среду, 27 января, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $56,12 за баррель. На форекс за один доллар дают 74,76 руб. На фоне дорожающей нефти у продавцов появилась возможность опустить курс доллара до $74,40 без каких-либо усилий. После укрепления рубля на открытии будьте готовы к резкому отскоку пары вверх, поскольку политическая напряженность в России не даст ему сильно укрепиться. Хорошим знаком для рубля будет укрепление до уровня 74 руб. В центре внимания заседания FOMC.

Фондовый рынок

Российский рынок то же, как рубль, показал разнонаправленную динамику. По итогам торгов рублёвый индекс Мосбиржи снизился на 0,20%, до 3390,76 пункта. Долларовый индекс РТС повысился на 0,77%, до 1422,95 пункта. На фондовый рынок оказывали влияние динамика курса доллара и цен на нефть.

На торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Курс доллара опустился ниже 75 рублей. По идее российские индексы должны с открытия пойти вверх. Да и технический анализ указывает на рост в первой половине дня. Положительное влияние на рынок в начале торгов окажет и факт договоренности между президентами России и США о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Владимир Путин уже внес в Госдуму этот законопроект для ратификации соглашения. Отношения между Россией и США пока коренным образом не изменились, но факт оперативной выработки этой договоренности существенный и положительный. По индексу Мосбиржи ожидается восстановление до 3420 пунктов, по индексу РТС – 1422 пунктов.

Нефть: тенденция к росту котировок сохраняется

Во вторник, 26 января, торги по нефти завершились небольшим ростом. Баррель Brent подорожал на 0,13%, до $56,01. Цена остается торговаться в боковом тренде, который зародился после повышения до $57,39 (13.01.21). С одной стороны, рынок поддерживается ожиданиями принятия новых мер поддержки экономики США объемом $1,9 трлн. С другой стороны, на рынок давят новые вспышки заболеваемости в Китае, которые ставят под угрозу спрос на нефть в стране.

Во вторник на европейской сессии стоимости нефти повышалась до 56,31. В среду, 27 января, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $56,12 за баррель. Сегодня покупателям желательно закрепиться выше уровня $56,60, который откроет дорогу к уровню $57,40. Слабость доллара США на форекс и техническая картина на часовом ТФ по Brent, на стороне покупателей. От них нужно немного активности на европейской сессии и день закроется в хорошем плюсе.

Вечером выйдет отчет по запасам нефти Минэнерго США. По последним данным Американского института нефти (API), запасы нефти за неделю сократились на 5,272 млн баррелей (ожидалось +0,603 млн). Запасы бензина увеличились на 3,058 млн баррелей, запасы дистиллятов – на 1,398 млн баррелей.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»