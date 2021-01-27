ПСБ: Цены на нефть поддержали данные от API и снижения градуса напряжения относительно ситуации с COVID в Китае

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent получили своеобразную поддержку от данных API. Запасы сырой нефти сократились на 5,3 млн барр. - заметно сильнее ожиданий. Но при этом запасы бензинов выросли на 3,1 млн барр., а запасы дистиллятов - на 1,4 млн барр. Также в плюс сырью играет некоторое ослабление беспокойства по поводу резкого падения поездок в течение лунного Нового года в Китае (с 11 февраля), так как число заболевших COVID-19, похоже, снижается. Так, по официальным данным, рост новых случаев минимальный с начала 2021 г. По сути, инвесторы сейчас находятся в режиме ожидания, оценивая, как будет развиваться ситуация с новыми ограничениями и насколько успешно будут внедряться вакцины.

Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США, цены на нефть Brent могут продолжить расти, однако мы не ожидаем их подъема выше 57 долл./барр.