ПСБ: Цены на нефть поддержали данные от API и снижения градуса напряжения относительно ситуации с COVID в Китае
Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ
Цены на нефть Brent получили своеобразную поддержку от данных API. Запасы сырой нефти сократились на 5,3 млн барр. - заметно сильнее ожиданий. Но при этом запасы бензинов выросли на 3,1 млн барр., а запасы дистиллятов - на 1,4 млн барр. Также в плюс сырью играет некоторое ослабление беспокойства по поводу резкого падения поездок в течение лунного Нового года в Китае (с 11 февраля), так как число заболевших COVID-19, похоже, снижается. Так, по официальным данным, рост новых случаев минимальный с начала 2021 г. По сути, инвесторы сейчас находятся в режиме ожидания, оценивая, как будет развиваться ситуация с новыми ограничениями и насколько успешно будут внедряться вакцины.
Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США, цены на нефть Brent могут продолжить расти, однако мы не ожидаем их подъема выше 57 долл./барр.
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