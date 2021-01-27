ПСБ: Тенденция к фиксации прибыли на глобальных рынках сохраняется, но сегодняшние торги пройдут скорее нейтрально

В фокусе заседание ФРС и финансовые результаты Apple, Tesla, Facebook

Сегодня утром для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон, а основным фактором поддержки выступит ситуация на рынке энергоносителей

Сегодня, учитывая смешанные настроения на мировых рынках и сохраняющиеся высокими цены на нефть, индекс МосБиржи, вероятно, проведет торги в консолидации вблизи отметки в 3400 пунктов и способен завершить торги выше

До объявления итогов сегодняшнего заседания ФРС ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в середине диапазона 6,20 - 6,30% годовых

Группа ММК (ПОКУПАТЬ) в 4 квартале нарастила выплавку стали на 14,9%, в 2020 г. - сократила на 7% - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания показала хорошие результаты по итогам 4 квартала. Прирост был связан с увеличением спроса и объемов производства на стане 2500 горячего проката после завершения его плановой реконструкции. Улучшение операционных показателей будет транслироваться в двузначный рост выручки и сохранение уровня рентабельности по EBITDA выше 20%. Устойчивый уровень спроса на внутреннем и международном рынках окажет положительное влияние на объемы продаж и в первом квартале 2021 года. Анонс финансовых результатов намечен на 2 февраля. По нашим оценкам, акции ММК имеют потенциал роста курсовой стоимости к 64 руб. за акцию.

Менеджмент АФК Система (-) предложит удвоить дивиденды за 2020 год - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания не является дивидендной фишкой, и даже в случае увеличения выплат доходность будет менее 1%. Драйверами роста АФК Система в настоящее время выступают планы IPO непубличных активов и финрезультат публичных.

Evraz (-) изучит возможность выхода из угольного бизнеса после его консолидации на Распадской (-) - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Потенциальное выделение угольного бизнеса позволит компании сфокусироваться на развитии стальных активов и сделать угольный бизнес, объединенный на Распадской, независимым региональным производителем металлургического угля. Гарантий, что потенциальный выход будет совершен нет. На угольные активы Evraz приходится около 20% от общей выручки группы.

ПАО «Промсвязьбанк»