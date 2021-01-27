«Альпари Евразия»: «Зеленый стимул» может подтолкнуть серебро к $35 за унцию

Недавнее избрание Джо Байдена президентом США может привести к существенному росту цен на серебро из-за «нового зеленого курса» демократов. Байден придерживается климатического плана, в котором содержится призыв достичь в США нулевых выбросов углерода к 2050 году.

Переход на возобновляемые источники энергии, включая солнечную, — важная часть этого плана, а серебро является ключевым ингредиентом солнечных батарей.

Серебро уже заметно выросло в цене в прошлом году, поскольку инвесторы скупали драгоценные металлы в качестве альтернативного средства сбережения во время пандемии COVID-19, сейчас оно торгуется около $25 за тройскую унцию. Однако рост промышленного использования серебра способен отправить цены гораздо выше.

По мнению стратегов Bank of America, годовой спрос на серебро может вырасти на 87% в течение следующих 15 лет, если энергетический сектор США ускорит свои усилия по декарбонизации.

Всплеск спроса может потенциально подтолкнуть серебро к устойчивому дефициту, который в последний раз наблюдался в период с 2006 по 2011 годы и привел к тому, что цены на серебро достигли $48,5 за унцию в апреле 2011 года. Нынешний «зеленый стимул» может подтолкнуть серебро к $35 за унцию в текущем году и к $50 в более отдаленной перспективе.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»