«Фридом Финанс»: Рынок реагирует ростом на улучшение новостного фона

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи к 12:00 мск вырос на 0,1%, реагируя на рост нефтяных цен, несмотря на разнонаправленную динамику в США.

Умеренно позитивную динамику демонстрируют российские представители ТЭК во главе с Татнефтью. Поддержку им оказало решение новой администрации США отказаться от выдачи лицензий на применение технологии гидроразрыва пласта для участков, находящихся в федеральной собственности. На них в настоящее время в Штатах добывают около 10% нефти (примерно 0,1 млн баррелей в сутки). Этот объем несущественен, но сама новость обеспечит акции отечественного нефтегазового сектора значимым краткосрочным драйвером роста. При этом значительно более важным фактором для дальнейшего движения нефти будут итоги сегодняшнего заседания ФРС.

С 2008 года в США наблюдается активное развитие сланцевой отрасли, а также интенсивное ускорение нефтедобычи в целом в условиях сверхмягкой монетарной политики и околонулевых ставок. Учитывая тесную корреляцию динамики добычи в США и активности монетарной экспансии, для дальнейшего развития сланцевой добычи необходимо поддержание стабильно низкой требуемой доходности вложений в экономике. На рентабельность сланцевой добычи давление оказывают экологические риски и связанное с ними ужесточение регулирования. На этом фоне смягчение риторики ФРС в отношении перспектив своей монетарной политики будет негативно отыграно нефтяными ценами в ближайшие дни.

Продажи Группы ЛСР за 2020 год выросли на 12%, до 95 млрд руб., что оказалось немного ниже общерыночного консенсуса. В результате инвесторы фиксируют прибыль в бумагах девелоперов после их активного роста в последние дни.

Боковая динамика на ведущих фондовых площадках и улучшение новостного фона благоприятны для продолжения роста на российском рынке. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3340-3425 пунктов. Диапазоны для пар USD/RUB и EUR/RUB: 74,10-76,05 и 89,95-92,50 соответственно.