«Фридом Финанс»: В фокусе технологический сектор

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:
Торги 26 января американские фондовые площадки завершили в небольшом минусе. Индекс S&P 500 в начале дня обновил исторический максимум, но по итогам сессии опустился на 0,15%, до 3850 пунктов. NASDAQ и Dow Jones снизились на 0,07%. Новостной фон оставался преимущественно спокойным, поэтому рынок продемонстрировал слабую динамику. Сектор энергетики упал на 2,12%, несмотря на стабильные котировки нефти. Сектор недвижимости стал лидером роста с результатом +1,14% благодаря сохранению благоприятных макроэкономических условий на рынке жилья.
- Президент Байден планирует пересадить американских чиновников на электрокары американского производства. На этом фоне выросли акции Workhorse (WKHS: +30,2%), Lordstown (RIDE: +14%), Nikola (NKLA: +23,6%) и другие.
- Beyond Meat (BYND: +17,7%) вступила в партнерство с PepsiCo (PEP: +1,2%) с целью совместного производства и продажи продуктов на основе растительного заменителя мяса.
- Квартальный отчет Johnson & Johnson (JNJ: +2,7%) оказался лучше ожиданий. Компания также объявила о том, что результаты испытаний ее вакцины будут опубликованы в начале февраля.
Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Президент Байден объявил, что власти США купят по 100 млн дополнительных доз вакцины у Pfizer и Moderna. С учетом этого заказа суммарный объем закупок составит 600 млн. Этого количества достаточно, чтобы привить от коронавируса 300 млн человек. Число госпитализированных с COVID-19 в США сократилось до 108 тыс., что соответствует уровням середины декабря. Фиксируемая ежедневно заболеваемость демонстрирует тенденцию к снижению. Это позволяет штатам постепенно снимать ограничения, что поддерживает настроения инвесторов.
Считаем, что по итогам текущего заседания ФРС, которое завершается сегодня, особых новостей не будет и драйвером для движения рынка это событие не станет. Представители Федрезерва сохранят мягкую риторику, в очередной раз указав на необходимость длительного периода низких ставок и продолжение программы покупки активов.
Квартальные результаты компаний и реакция рынка на них пока носят смешанный характер. Однако отчет Microsoft оказался сильным, поэтому технологический сектор сегодня способен стать локомотивом роста широкого рынка.
- Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно. Японский Nikkei прибавил 0,31%, гонконгский Hang Seng потерял 0,32%, китайский CSI300 поднялся на 0,27%. Европейский EuroStoxx 50 снижается на 0,15%.
- Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 1,05%. Фьючерс на нефть Brent растет до $56,4. Золото дешевеет до $1845.
Ожидаем, что S&P 500 сегодня вновь попробует закрепиться выше исторического максимума на уровне 3861 пункт.
В эту среду будут опубликованы данные о базовых заказах на товары длительного пользования за декабрь. Ожидается рост показателя на 0,5% к значению за ноябрь после повышения на 0,4% месяцем ранее. Отметим, что базовые заказы не учитывают транспортные средства (автомобили, самолеты и так далее), а именно данная группа товаров может показать наиболее слабую динамику на фоне сохранения проблем с заказами у компании Boeing.
Сегодня квартальные результаты представит Apple (AAPL). Консенсус предполагает рост выручки на 14% г/г, до рекордных $104,7 млрд, при повышении EPS на 13,5% г/г, до $1,42. Мы ожидаем существенного роста выручки в сегментах iPhone и MacBook благодаря представленным в прошедшем квартале новинкам. Кроме того, сервисный сегмент сохранит высокие темпы роста. Его доля в выручке Apple способна достичь 25%.
Также отчет опубликует Facebook (FB). Ожидается рост выручки на 25% г/г, до $26,4 млрд, при увеличении EPS с прошлогодних $2,56 до $3,19. Конъюнктура на рынке онлайн-рекламы остается благоприятной: Verizon уже отчитался о неожиданном росте рекламных доходов в своем медиасегменте. В фокусе внимания будут комментарии Марка Цукерберга о темпах развития платформы для электронной коммерции Facebook Shops.
Индекс настроений от Freedom Finance остается на отметке 70 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса постепенно слабеет благодаря перспективам проведения массовой вакцинации.
Технически S&P 500 демонстрирует склонность к восходящему движению в среднесрочной перспективе. Индекс широкого рынка накануне достиг нового исторического максимума, но встретил давление продавцов и не смог закрепиться выше 3860 пунктов. Верхняя граница равноудаленного канала в области 3865-3870 пунктов все еще выступает серьезным сопротивлением. После краткосрочной консолидации вероятно продолжение восходящего движения.