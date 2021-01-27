«Фридом Финанс»: В фокусе технологический сектор

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 26 января американские фондовые площадки завершили в небольшом минусе. Индекс S&P 500 в начале дня обновил исторический максимум, но по итогам сессии опустился на 0,15%, до 3850 пунктов. NASDAQ и Dow Jones снизились на 0,07%. Новостной фон оставался преимущественно спокойным, поэтому рынок продемонстрировал слабую динамику. Сектор энергетики упал на 2,12%, несмотря на стабильные котировки нефти. Сектор недвижимости стал лидером роста с результатом +1,14% благодаря сохранению благоприятных макроэкономических условий на рынке жилья.

Президент Байден планирует пересадить американских чиновников на электрокары американского производства. На этом фоне выросли акции Workhorse (WKHS: +30,2%), Lordstown (RIDE: +14%), Nikola (NKLA: +23,6%) и другие.

Beyond Meat (BYND: +17,7%) вступила в партнерство с PepsiCo (PEP: +1,2%) с целью совместного производства и продажи продуктов на основе растительного заменителя мяса.

Квартальный отчет Johnson & Johnson (JNJ: +2,7%) оказался лучше ожиданий. Компания также объявила о том, что результаты испытаний ее вакцины будут опубликованы в начале февраля.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Президент Байден объявил, что власти США купят по 100 млн дополнительных доз вакцины у Pfizer и Moderna. С учетом этого заказа суммарный объем закупок составит 600 млн. Этого количества достаточно, чтобы привить от коронавируса 300 млн человек. Число госпитализированных с COVID-19 в США сократилось до 108 тыс., что соответствует уровням середины декабря. Фиксируемая ежедневно заболеваемость демонстрирует тенденцию к снижению. Это позволяет штатам постепенно снимать ограничения, что поддерживает настроения инвесторов.

Считаем, что по итогам текущего заседания ФРС, которое завершается сегодня, особых новостей не будет и драйвером для движения рынка это событие не станет. Представители Федрезерва сохранят мягкую риторику, в очередной раз указав на необходимость длительного периода низких ставок и продолжение программы покупки активов.

Квартальные результаты компаний и реакция рынка на них пока носят смешанный характер. Однако отчет Microsoft оказался сильным, поэтому технологический сектор сегодня способен стать локомотивом роста широкого рынка.

Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно. Японский Nikkei прибавил 0,31%, гонконгский Hang Seng потерял 0,32%, китайский CSI300 поднялся на 0,27%. Европейский EuroStoxx 50 снижается на 0,15%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 1,05%. Фьючерс на нефть Brent растет до $56,4. Золото дешевеет до $1845.

Ожидаем, что S&P 500 сегодня вновь попробует закрепиться выше исторического максимума на уровне 3861 пункт.

В эту среду будут опубликованы данные о базовых заказах на товары длительного пользования за декабрь. Ожидается рост показателя на 0,5% к значению за ноябрь после повышения на 0,4% месяцем ранее. Отметим, что базовые заказы не учитывают транспортные средства (автомобили, самолеты и так далее), а именно данная группа товаров может показать наиболее слабую динамику на фоне сохранения проблем с заказами у компании Boeing.

Сегодня квартальные результаты представит Apple (AAPL). Консенсус предполагает рост выручки на 14% г/г, до рекордных $104,7 млрд, при повышении EPS на 13,5% г/г, до $1,42. Мы ожидаем существенного роста выручки в сегментах iPhone и MacBook благодаря представленным в прошедшем квартале новинкам. Кроме того, сервисный сегмент сохранит высокие темпы роста. Его доля в выручке Apple способна достичь 25%.

Также отчет опубликует Facebook (FB). Ожидается рост выручки на 25% г/г, до $26,4 млрд, при увеличении EPS с прошлогодних $2,56 до $3,19. Конъюнктура на рынке онлайн-рекламы остается благоприятной: Verizon уже отчитался о неожиданном росте рекламных доходов в своем медиасегменте. В фокусе внимания будут комментарии Марка Цукерберга о темпах развития платформы для электронной коммерции Facebook Shops.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на отметке 70 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса постепенно слабеет благодаря перспективам проведения массовой вакцинации.

Технически S&P 500 демонстрирует склонность к восходящему движению в среднесрочной перспективе. Индекс широкого рынка накануне достиг нового исторического максимума, но встретил давление продавцов и не смог закрепиться выше 3860 пунктов. Верхняя граница равноудаленного канала в области 3865-3870 пунктов все еще выступает серьезным сопротивлением. После краткосрочной консолидации вероятно продолжение восходящего движения.