«Фридом Финанс»: Beyond Meat нашла новый канал сбыта

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Beyond Meat будет производить снэки совместно с Pepsico. Самая крупная на мировом рынке компания в сегменте искусственного мяса (13% рынка) нашла новый для себя канал сбыта: готовые упакованные закуски. Финансовых деталей соглашения пока нет, но сделка с высокой вероятностью будут реализована. Совместное предприятие получило название PLANeT, что создает аллюзию на заботу об экологи, и на то, что мясо Beyond Meat производится из растительного сырья. Из анонса следует, что это не просто игра слов: производители гарантируют, что их веганское сырье изготовлено безотходным способом с повторным использованием воды. Вслед за новостью акции к Beyond Meat взлетели почти на 18%.



Экологичность нового проекта – это не единственная причина столь бурной реакции рынка. Самая слабая часть бизнеса Beyond Meat состоит в более высоких издержках на производство, чем у аграриев, и, как следствие, более высоких ценах по сравнению с натуральным мясом. Снеки наподобие жареной птицы, чипсов или вяленых кусочков мяса в своей конечной стоимости имеют минимальную долю мяса (по сравнении с полуфабрикатами). На 70-80% цена снеков представляет собой расходы на маркетинг и логистику. В этой связи замена натурального мяса на более дорогое искусственное (разница в стоимости сырья составляет около 20%) приведет к удорожанию в пределах 4%. А с учетом дистрибьюторских возможностей Pepsico такие снеки могут оказаться не дороже обычных.



Стоит добавить, что компания наращивает сеть сбыта быстрее, чем конкуренты. Всего месяц назад было подписано соглашение о сотрудничестве с Taco Bell, которая входит в разветвленный холдинг ресторанов быстрого питания Yum Brands (среди прочего владеет сетями KFC и Pizza Hut). С конца декабря на таком фоне акции Beyond Meat подорожали суммарно на 47%, существенно превысив свои справедливые значения. Даже после коррекции на премаркете в среду, которая составила около 6%, бумаги компании остаются заметно перегретыми. Для инвестиций в Beyond Meat рекомендуем дождаться очередной большой фиксации прибыли, которая может снизить котировки до $140 за штуку или даже ниже. В пользу скорого снижения говорит тот факт, что более 40% торгуемых акций компании сейчас находится под обеспечением для коротких сделок.