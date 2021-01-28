Комментарии

ПСБ: Минфин на аукционе по ОФЗ-ИН удовлетворил только треть заявок

Спрос на 10-летний инфляционный выпуск оказался на уровне двух предыдущих размещений – порядка 34 млрд. руб. Однако Минфин не стал удовлетворять большую часть заявок, ограничившись небольшой премией к рынку, продав бумаг только на 10 млрд. руб. со средневзвешенной реальной доходностью 2,44%.

Последние 3 месяца ожидаемая (вмененная) инфляция (разница в доходности ОФЗ-ПД с фиксированным купоном и ОФЗ-ИН) растет за счет опережающего роста кривой госбумаг и в моменте на горизонте 10 лет составляют 3,8%. При дальнейшей коррекции рынка ОФЗ и росте кривой вмененная инфляция может превысить таргет ЦБ (4,0%), в результате чего интерес инвесторов начнет смещаться в пользу классических госбумаг с фиксированным купоном. 

Как оценивать ОФЗ-ИН?

Доходность по инфляционным ОФЗ складывается из текущей реальной доходности (2,44% для 10-летнего ОФЗ-ИН с купоном 2,5%) и будущей инфляции, которая нам неизвестна. 

Если купить 10-летний классический выпуск ОФЗ, мы зафиксируем на весь срок доходность на момент покупки (6,24%). При какой инфляции мы получим аналогичную доходность по ОФЗ-ИН? 6,24%-2,44%=3,80%: это будет средняя ожидаемая инфляция на горизонте 10 лет (срока обращения бумаг).

Пока рынок все еще ждет долгосрочный уровень инфляции ниже таргета ЦБ (3,8% vs 4,0% соответственно), что сохраняет привлекательность покупки ОФЗ-ИН: если фактическая инфляция окажется выше 3,8%, то инвесторы в ОФЗ-ИН получат дополнительный доход (защиту от инфляции) по сравнению с покупкой классических ОФЗ-ПД с фиксированным купоном.

Дмитрий Грицкевич
Управляющий  по анализу банковского и финансового рынка
Центр аналитики и экспертизы
Дирекция стратегии и проектов развития
ПАО "Промсвязьбанк"

/ Сибирское Информационное Агентство /
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