«Фридом Финанс»: Инвесторы фиксируют прибыль после активного роста на предыдущих сессиях

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Рынки акций по всему миру сегодня заметно снижаются. Триггером для распродажи стало ожидание очередного решения ФРС по ставке, которое будет озвучено поздно вечером. Рынок не ждет оттуда сюрпризов, но явно разочарован тем, что Белый дом и Конгресс со своей стороны так и не решились на новые стимулирующие меры. Индекс волатильности VIX взлетел на 18,5% до максимума с начала января, доходность казначейских бумаг приблизилась к 1% годовых первый раз с начала месяца. В итоге индексы США и Европы сегодня теряют от 1% до 2%.

Нефть держится лучше, чем финансовые рынки в целом. Поддержка спроса и деловой активности в Азии позволила Brent откатиться не ниже $55,4. К вечеру нисходящий импульс ослаб. До конца дня не исключен возврат ближе к планке $56 за баррель. Если настроения инвесторов не выйдут за рамки обычной фиксации, то Brent способна показать уверенный рост уже в четверг. В обратном случае мы увидим падение в пределах 1,5%.

РТС снижается почти синхронно с западными площадками, что указывает на влияние со стороны нерезидентов. Валютный индикатор российского рынка сегодня в моменте пробил сверху вниз уровень 1390 пунктов, теряя более 2%. Относительная поддержка со стороны нефти может позволить отыграть часть потерь уже утром в четверг: в базовом сценарии РТС сможет вновь подняться выше 1400 пунктов. При негативном развитии событий ближайшая цель вниз – 1360 пунктов, за ней – 1330.

Рублевый индекс Мосбиржи, как обычно, демонстрирует более умеренное снижение, чем РТС, благодаря росту доллара против российской валюты. Тем не менее сегодняшние 1,4% это самое сильное падение на целую неделю. Опустившись за день в самый низ диапазона 3340-3400, рынок так и не нащупал поддержки. К закрытию, вероятнее всего, индекс Мосбиржи потеряет еще более 10 пунктов, прежде чем скорректируется вверх чуть ближе к 3350 пунктам. Если этого не случится в среду, то сценарий остается актуальным для четверга.

Наиболее сильно сегодня проседают акции металлургов, причем и цветной и черной отраслей, что бывает нечасто. Они падают на фоне охлаждения интереса инвесторов к металлам, некоторые из которых сегодня теряют по 2% (медь) и даже 3,5% (платина). К концу дня лидируют по темпам падения бумаги Полиметалла (-4%). Они сейчас на минимумах последних двух месяцев, что выглядит интересным моментом для входа. Если делать ставку на общий отскок рынка, то Полиметалл может отыграть в ближайшие 2 недели более 9%, поднявшись до 1800 рублей за штуку.

Рубль довольно серьезно просел против доллара и евро, опустившись до минимумов этого месяца. Американская валюта тестировала отметку 76 рублей, евро вплотную подходил к 91,9, но ближе к вечеру они потеряли 20 и 40 копеек соответственно. В базовом сценарии в четверг мы увидим консолидацию еще на 20-30 копеек ниже достигнутых значений. В противном случае доллар закрепится выше 76, евро перевалит за 92.