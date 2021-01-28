ИАЦ «Альпари»: «Медведи» на рынке проснулись раньше времени

Пока неясно, чем считать сегодняшнюю распродажу — углублением широкой консолидации или действительным разворотом тренда, раз «медведи» неоднократно пытались сбить покупательский пыл большинства и это, наконец, удалось. Думается, в течение пары сессий это станет видно лучше. К вечеру индекс МосБиржи упал до 3348 пунктов, индекс РС обвалился к 1394 пунктам. Пока ориентир для снижения по рублевому индикатору — 3310 пунктов, по индексу РТС — 1370 пунктов. Рынок очень дорогой, охлаждение ему нужно, но без веских негативных факторов он быстро вернется к приобретениям вслед за глобальными площадками.

Нефть пока нейтральна, но новостной поток возвращает и мысли о санкциях, и о проблемах с пандемией: Пекин готовится ужесточить ограничительные меры в преддверие каникул по случаю Лунного нового года, который случится 12 февраля, а локдауны в Европе продолжаются и все еще не отменяются.

Вниз летят акции «Полиметалла», которые успели пробить 1650 руб. и направляются к минимуму января на уровне 1640 руб. В случае пробоя этого рубежа откроется дорога к 1600 руб.

Бумаги металлургов тоже фигурирует в списке сегодняшних аутсайдеров — от акций «НорНикеля» до бумаг «Мечела», «ММК» и «Северстали». Все это распродается под давлением опасений, что китайский Новый год, по случаю которого будут почти двухнедельные каникулы, осложнит ситуацию с коронавирусом, а это сократит темпы восстановления производственных предприятий.

Сегодня Минфин разместил в ходе аукциона ОФЗ-ИН. Размещение привлекло 9,9 млрд руб., по остатку, доступному к продаже, спрос составил 33,8 млрд руб. Доходность по бумагам невысокая, порядка 2,5%, но ОФЗ интересны тут конкретно индексируемым номиналом, таких выпусков всего два. Настолько символически «мелкими» аукционы Минфина не были почти год.

Доллар активно дорожает и уже поднялся к 75,65 руб. На рынке все циклично, восстановление позиций доллара не удивляет. Пока за долларом остается торговый диапазон в рамках 74-76 руб., но в случае закрепления над 76,15 ситуация станет еще логичней, тогда пара доллар/рубль войдет в границы отметок 76-77 руб. Это наиболее комфортный для рынка и экономики коридор. Евро стоит 91,38 руб. и ведет себя спокойно, оставаясь в диапазоне 90-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»