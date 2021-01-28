«Фридом Финанс»: Коррекция набирает обороты

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

На отечественных фондовых площадках наблюдалась коррекция. Поводом для нее стала отрицательная динамика на внешних рынках. Индекс РТС опустился ниже психологически значимой отметки 1400 пунктов. На отрицательной территории закрылись 20 наиболее ликвидных бумаг. Лидерами роста среди них стали акции М.видео (+1,16%). В аутсайдерах были бумаги Алросы (-3,60). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 75-76.

Полюс (-1,45) опубликует производственные результаты. Консенсус-прогноз предполагает, что выручка по итогам года составила $4 865 млн, EBITDA достигла $3491 млн, прибыль — $2217 млн.

O’Key (-0,25) представит операционные результаты. Ожидается, что выручка ретейлера составила 173 млрд руб. Финансовые показатели будут раскрыты позднее, консенсус закладывает EBITDA на уровне 14,6 млрд руб., а прибыль – менее 1 млрд руб.

Ожидаем продолжение коррекции. Фондовые площадки США ушли на отрицательную территорию, несмотря на отчетность и сохранение краткосрочных ориентиров монетарной политики. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 75,00-76,00. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 3300-3350 пунктов.