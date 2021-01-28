ПСБ: Пессимистичные оценки ФРС состояния экономики разочаровали инвесторов

Пессимистичные оценки ФРС состояния экономики разочаровали инвесторов.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ вчера выросла на 4 б.п., до 6,27% годовых. Рублевые облигации снижались в цене на фоне ослабления склонности к риску на глобальных рынках перед заседанием ФРС.

В условиях ухудшения рыночной конъюнктуры Минфин на аукционе в среду продал инфляционные ОФЗ-ИН с погашением в 2030 г. лишь на 9,9 млрд руб. Спрос составил 33,8 млрд руб. Однако Минфин отрезал большую часть заявок, предоставив премию к вторичному рынку лишь 1 б.п. по доходности. На фоне ухудшения ситуации на долговом рынке Минфин отстает от выполнения квартального плана заимствований. В январе ведомство разместило ОФЗ на 61 млрд руб. при квартальном плане 1 трлн руб. По всей видимости, Минфин решил профинансировать дефицит за счет имеющихся остатков и средств, привлеченных от перевыполнения программы заимствований в прошлом году. За январь Минфин РФ сократил остатки на депозитах в банках и размещение РЕПО с 2,05 до 0,8 трлн руб.

Решение ФРС о сохранении базовой ставки на уровне 0,25% и программы выкупа облигаций на 120 млрд долл в месяц совпало с ожиданиями рынка. При этом пессимистичные оценки ФРС состояния экономики разочаровали инвесторов. Активы развивающихся стран сегодня с утра вновь под давлением продавцов. В ближайшие дни доходность 10-летних ОФЗ может дойти до 6,30% и выше.