ПСБ: Сегодня вероятен тест индексом МосБиржи отметки 3300 пунктов

Сегодня вероятен тест индексом МосБиржи отметки 3300 пунктов - Евгений Локтюхов , начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Американские индексы потеряли вчера 2,0-2,6%, - отступив от исторических максимумов и показав максимальное движение за последние несколько недель при резком повышении торговой активности. Способствовали развитию коррекционных настроений сохранение неопределенности относительно сроков и размера нового пакета экономических стимулов в США (быстро он принят вряд ли будет, кроме того, из-за разногласий в Конгрессе стал расти риск его сокращения с объявленных 1,9 трлн долл.), так и очевидные сбои в распространении вакцинации в развитых странах при сохранении высоких темпов заболеваемости Covid-19, угрожающих затягиванием карантинных мер. Кроме того, начали поступать негативные новости с сезона отчетности. Так, вчера слабо отчитался Boeing, причем его глава заявил, что компании и отрасли в целом требуется несколько лет, что вернуться к докризисным уровням, причем ближайшие 2-3 квартала будут крайне сложными.

Блок статистики также не впечатлил инвесторов: темпы роста заказов на товары длительного пользования в США в декабре замедлились до 0,2% м/м (это минимум с весны 2020 г.), оказавшись заметно хуже ожиданий, а сокращение запасов нефти на прошлой неделе сопровождалось снижением загрузки НПЗ, указывая на слабость спроса. Заседание ФРС также не оказало поддержки рынку – регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку и действующие программы, отметив, что темпы восстановления экономики последнее время замедлились и что пандемия может привести к ухудшению ситуации. Правда, по заверениям главы ФРС Дж. Пауэлла, - в краткосрочной перспективе; на вторую половину года Федрезерв по-прежнему смотрит оптимистично. В результате распродажи в США затронули все ключевые сегменты, причем слабо смотрелся и hi-tech, несмотря на хорошую отчетность Microsoft.

По состоянию на утро четверга настроения на мировых рынках остается негативной. Азиатские рынки снижаются, фьючерсы на американские индексы – в «минусе» несмотря на неплохую отчетность Apple и Tesla. Сегодня в фокусе внимания инвесторов будут новости с сезона отчетности и блок данных по США – выйдет 1я оценка ВВП за 4й квартал, а также данные по пособиям по безработице в стране. Мы ждем, что сегодня рынки останутся под давлением фиксации прибыли.

По итогам торгов среды индекс МосБиржи потерял 1,4%, ведомый заметным ухудшением внешнего фона, откатившись ниже 3350 пунктов при заметном росте торговой активности. Тенденция к фиксации прибыли преобладала во всех секторах; хуже рынка смотрелись акции сырьевых компаний. Возглавили снижение АФК Система (-3,8%), Алроса (-3,5%), Полиметалл (-3,0%), НорНикель (-3,0%) и Северсталь (-2,7%). В числе редких идей роста оказались М.Видео (+1,2%), ОГК-2 (+1,0%) и Мосэнерго (+0,7%).

В четверг, учитывая сохранение негативных настроений на мировых рынках, индекс МосБиржи может продолжить откатываться в направлении 3300 пунктов. Риски развития коррекции и ухода индекса МосБиржи на более низкие уровни остаются высокими.



Евгений Локтюхов

Отдел экономического и отраслевого анализа

Центр аналитики и экспертизы

Дирекция стратегии и проектов развития

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