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ПСБ: Цены на нефть под давлением на фоне роста опасений по спросу

Цены на нефть под давлением на фоне роста опасений по спросу. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent снижаются, несмотря на сильное сокращение запасов сырой нефти в США. Давление на цены оказывают крепкий доллар и возобновившиеся  опасения по спросу из-за ограничений поездок и задержек с вакцинами от коронавируса. Статистика от Минэнерго США показала неожиданное сокращение запасов сырой нефти на 10 млн барр., до минимумов с марта 2020 г., вызванное сильным падением импорта. Запасы бензинов выросли на 2,5 млн барр., дистиллятов - упали на 0,8 млн барр. Тем не менее, внимание инвесторов переключается на ситуацию со спросом, восстановление которого крайне неустойчиво, особенно в еврозоне, где наблюдается падение трафика и серьёзное отставание от других стран (США, Великобритания) с поставкой вакцин. Все это создает угрозы для двойной рецессии в регионе.

На фоне возобновивших пессимистичных настроений мы рассчитываем на возврат Brent в диапазон 50-55 долл./барр. и плавное сползание к 53 долл./барр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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