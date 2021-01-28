Комментарии

ПСБ: Сегодня рынки останутся под давлением фиксации прибыли

По состоянию на утро четверга настроения на мировых рынках остаются негативными. Мы ждем, что сегодня рынки останутся под давлением фиксации прибыли

Несмотря на негативный внешний фон, ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торгов

Учитывая сохранение негативных настроений на мировых рынках, индекс МосБиржи сегодня может продолжить откатываться в направлении 3300 пунктов

На фоне снижения склонности к риску на глобальных рынках сегодня доходность 10-летних ОФЗ может превысить 6,30% годовых

Х5 (ДЕРЖАТЬ) планирует в 2021 г. обновить втрое больше магазинов "у дома" Пятерочка - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания планирует открытия новых магазинов на уровне прошлого года - около 1,5 тыс., но сосредоточится больше на реконструкции действующих магазинов. Мы позитивно оцениваем планы Х5 по обновлению основного формата своих магазинов, полагая, что это обеспечит неплохой прирост сопоставимых продаж.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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