Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 января: 4 454,6099 руб/1 г золота и 61,2800/1 г серебра ЦБ РФ с 28 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 454,6099 руб.

1 грамм серебра - 61,2800 руб.

1 грамм платины - 2 622,4900 руб.

1 грамм палладия - 5 592,3799 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 51,8802 р. (1,15%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0600 р. (1,70%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 20,8000 р. (0,79%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 61,3998 р. (1,09%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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