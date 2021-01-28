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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 января: 4 454,6099 руб/1 г золота и 61,2800/1 г серебра

ЦБ РФ с 28 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 454,6099 руб.
  • 1 грамм серебра - 61,2800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 622,4900 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 592,3799 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 51,8802 р. (1,15%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0600 р. (1,70%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 20,8000 р. (0,79%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 61,3998 р. (1,09%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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