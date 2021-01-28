«Фридом Финанс»: Лучше рынка вновь выглядят «защитные» бумаги ретейлеров

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня под влиянием сравнительно активного снижения котировок американских фондовых рынков. Возможно, американские инвесторы так отреагировали на итоги первого дня январской сессии ФРС. Но это краткосрочная по характеру реакция. ФРС вчера подтвердила приверженность своим принципам, содержащимся в августовском 2020 года «Заявлении о долгосрочных задачах и стратегии монетарной политики», что представляется важным позитивным среднесрочным сигналом для рынка. Причина в том, что фактически резервной системой анонсировано продолжение реализации мер, направленных на сокращение дефляционных макроэкономических рисков.

В указанном заявлении, в частности отмечается что, в случае если инфляция устойчиво находится ниже целевого уровня в 2% годовых, ФРС полагает корректной монетарную политику, направленную на рост этого показателя выше 2%, хотя превышение целевого уровня должно быть умеренным. Для рынка это означает, что политика ФРС, продолжит формировать тенденцию постепенного повышения требуемой доходности вложений, что позитивно для спроса на риск.

Сравнительно слабо сегодня выглядят бумаги ВСМПО-Ависма, динамика цен которых в последние дни сформировала заметную дивергенцию с тенденцией котировок широкого рынка. Поводом для фиксации прибыли стала информация о том, что ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" продлило долгосрочное соглашение на поставку титановой продукции с одним из своих крупных партнеров – Tital, входящим в аэрокосмическую группу Howmet, США. Подобная позитивная информация была ожидаема после выхода данных о заключении компанией договоров с Boeing.

В лидерах роста – акции ретейлеров. Повод для покупок – информация о том, что Сбербанк и М.Видео-Эльдорадо подписали соглашение о совместном развитии goods.ru. В рамках сделки Сбербанк намерен инвестировать порядка 35 млрд руб. В результате доля Сбербанка в капитале goods.ru может составить 85%.

Сегодня во второй половине дня под влиянием технических факторов и, как представляется, с учетом итогов первого дня сессии ФРС, преобладают шансы повышения цен российского фондового сегмента. Целевые диапазоны закрытия четверга для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 3320-3385 пунктов, 74,95-76,60 рублей и 90,75-92,25 рублей за доллар США и евро соответственно.