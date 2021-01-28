«Фридом Финанс»: S&P 500 склонен к восходящему движению

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 27 января американские фондовые площадки завершили в глубоком минусе. Индекс S&P 500 упал на 2,57%, до 3751 пункта, NASDAQ снизился на 2,61%, Dow Jones – на 2,05%. Коррекция была вызвана исключительно психологическими и техническими факторами. Все 11 секторов завершили день на отрицательной территории. Возглавил падение сектор коммуникаций, потерявший 3,82%, хотя опубликованные квартальные результаты его представителей выглядят достаточно уверенными.

Ралли в акциях GameStop (GME: +135%) продолжилось на фоне масштабного шорт-сквиза, то есть ликвидации коротких позиций.

Результаты AMD (AMD: -6,2%) оказались лучше прогнозов, но ее котировки упали из-за завышенных ожиданий и неблагоприятных рыночных условий.

Boeing (BA: -4%) продемонстрировал выручку выше ожиданий, но зафиксировал рекордный чистый убыток.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют негативную динамику. Вчерашняя распродажа застала врасплох многих участников рынка, так как не была вызвана фундаментальными драйверами. Наоборот, макростатистика подтвердила, что американская экономика продолжает достаточно уверенно восстанавливаться. Коррекция по широкому рынку была вызвана волной шорт-сквизов, которые, в свою очередь, были спровоцированы спекулятивными покупками частных инвесторов. В фокусе внимания рынка находится история с акциями GameStop, которые взлетели уже на 1744% с начала 2021 года. Другие акции с высоким процентом коротких позиций тоже продемонстрировали резкий рост. Инвесторы обеспокоены тем, что крупные хедж-фонды, закрывающие убытки по коротким позициям, будут вынуждены также закрыть прибыльные длинные позиции. Ситуацию на фондовых биржах даже пришлось прокомментировать председателю ФРС Джерому Пауэллу в ходе вчерашней пресс-конференции. Он отметил, что всплески волатильности в отдельных бумагах не связаны с мягкой политикой ФРС. Американский регулятор, как и ожидалось, оставил параметры ДКП без изменений.

Текущая ситуация уникальна, что затрудняет прогнозирование. Повышенная волатильность в ближайшее время сохранится, поэтому рекомендуем инвесторам быть максимально осторожными. Учитывая то, что коррекция происходит на фоне публикаций достаточно сильных квартальных отчетов и вызвана психологическими факторами, можно предположить, что она будет кратковременной.

Азиатские фондовые площадки закрылись в красной зоне. Японский Nikkei потерял 1,53%, гонконгский Hang Seng упал на 2,55%, китайский CSI300 — на 2,73%. Европейские площадки тоже в минусе. EuroStoxx 50 теряет 1,4%.

Аппетит к риску слабый. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 1,00%. Фьючерс на нефть Brent держится выше $55. Золото дешевеет до $1840.

Ожидаем, что S&P 500 сегодня протестирует отметку 3700 пунктов и предпримет попытку завершить сессию выше этого уровня.

В этот четверг будет опубликована первая оценка ВВП США за четвертый квартал 2020 года. Ожидается рост главного показателя экономики на 4-4,5% кв/кв. В третьем квартале аналогичный темп роста был равен 33,4% кв/кв. Замедление темпов восстановления экономики носит естественный характер, но в значительной мере на него также повлияли карантинные ограничения, введенные осенью. Из-за них потребительские расходы увеличивались не так интенсивно, как могли бы.

Сегодня квартальные результаты представит MasterCard (MA). Консенсус-прогноз предполагает снижение чистой выручки на 9,06% г/г, до $4,01 млрд, при падении прибыли на акцию на 27% г/г, до $1,51. Платежный гигант переживает не лучшие времена из-за низких объемов трансграничных переводов. Мы не ожидаем сюрпризов от этого сегмента выручки, поскольку международное авиасообщение и туристическая индустрия остаются под сильным давлением пандемии.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 69 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса ослабевает благодаря перспективам проведения массовой вакцинации.

Технически S&P 500 все еще склонен к восходящему движению в среднесрочной перспективе, несмотря на вчерашнее падение. Тем не менее рекомендуем проявить осторожность, так как в краткосрочной перспективе коррекция может продолжиться. Ближайшая поддержка располагается в области 3700-3705 пунктов, где пролегает 50-дневная скользящая средняя. Среднесрочные перспективы S&P 500 ухудшатся, если он опустится ниже 3630 пунктов.