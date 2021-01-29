«Фридом Финанс»: Российский рынок, первая коррекция с начала года

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Основные индексы откатились на уровни двухнедельной давности. Динамика российского рынка разошлась с трендами на основных мировых площадках. Ведущие отечественные индексы откатились на уровни двухнедельной давности. Первая с начала года коррекция была неглубокой — около 3% по номинированному в рублях индексу Московской биржи и 6% по рассчитываемому в долларах РТС. Курс USD/RUB подскочил до 76. Этот уровень можно считать верхней границей бокового коридора, в котором пара торгуется с декабря прошлого года.

В США набирает обороты сезон отчетности за четвертый квартал. Ее результаты повлияют на динамику и отечественного рынка. В России финансовые отчеты представят ММК и Магнит, операционные показатели обнародуют Русагро, Polymetal, ТГК-1. Из важной статистики отметим данные о динамике ВВП за четвертый квартал, торговому балансу и розничным продажам за декабрь. У рынка есть драйверы для роста. Это цена на нефть и внешний фон. Заболеваемость COVID-19 на минимуме с осени. Карантинные ограничения ослабляются, что ускоряет восстановление экономики. Это, конечно, не гарантия того, что основные индексы быстро обновят максимумы. Вероятно, российский рынок будет отставать от основных мировых площадок. Международные инвесторы переориентируются на американские акции в ожидании роста доходности казначейских обязательств и мер монетарного стимулирования.

Мы ожидаем, что торговая динамика на российском рынке будет отставать от трендов на основных мировых площадках. Лидерами роста могут стать акции нефтегазового сектора. Кандидаты в аутсайдеры – бумаги металлургического сектора. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3300-3500 п. Прогноз для пары USD/RUB: снижение в диапазон 72-74.

Рекомендуем удерживать позиции в бумагах IT-сегмента. Лидерами роста способны стать акции Yandex, Mail.Ru, HH.RU, Сбербанка, ВТБ, Системы. Положительную динамику могут продемонстрировать акции Газпрома, НОВАТЭКа, Роснефти. Аутсайдерами рискуют стать бумаги МТС, а также представителей черной металлургии.