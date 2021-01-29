ПСБ: Рынок смог удержать позиции

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В четверг российский фондовый рынок смог удержать позиции у уровней предыдущего закрытия, чему поспособствовало улучшение внешнего фона. Поддержку нашему рынку оказала динамика западных площадок. Так, к вечеру в Европе основные индексы прибавляли в пределах 1%, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P500 смогли подтянуться на 1,8% и 1,6% соответственно. При этом снижение на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 55,2 доллара за баррель, сдержало покупки в наших акциях. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи потерял символические 0,05%, закончив сессию в районе 3342 пунктов.

Аутсайдерами торгов выступили ММК и Лента, потерявшие более 2%. Лучше рынка торговались Система и ФосАгро, прибавившие 2,3% и 2,1% соответственно. Отметим, что поддержку рынкам оказала макроэкономическая статистика из США. И если первое представление ВВП страны за четвертый квартал оказалось в рамках ожиданий, то статистика по заявкам на пособие по безработице вышла лучше прогнозов. В результате, инвесторы перешли к покупкам в рисковых активах, а российский рынок практически полностью отыграл утренние потери. Отметим, что в начале дня индекс МосБиржи вплотную подходил к нижней границе диапазона 3300-3400, однако у «медведей» не хватило сил даже на ее тестирование. В дальнейшем, на фоне улучшения внешней конъюнктуры, началось восстановление, поддержанное фиксацией прибыли по спекулятивным коротким позициям в наших акциях. Несмотря на это, мы видим риски дальнейшего ухудшения ситуации на мировых площадках и, соответственно, российском рынке, что может привести к попыткам пробоя вниз отметки 3300 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 0,2%, торгуясь в районе 76 рублей, евро подтянулся на 0,3%, выйдя выше 92 рублей. Отметим, что рубль понес потери на фоне отступления цен на нефть и разнонаправленной динамики валют развивающихся стран. При этом, пара доллар/рубль продолжает движение в рамках диапазона 75-77,5 рубля, который, на наш взгляд, останется актуальным для нее в ближайшие сессии. В случае ухудшения внешней конъюнктуры, в частности продолжения коррекции на рынке энергоносителей, ожидаем выхода американской валюты в верхнюю половину данного коридора и попыток тестирования сопротивления на уровне 77,5 рубля.