ИАЦ «Альпари»: На открытии торгов рубль окажется под давлением

В четверг, 28 января, торги по рублю в очередной раз завершаются ослаблением против иностранных валют. Рубль с открытия окрасился в «красный» цвет и только к закрытию дня отыграл большую часть потерь. Пара доллар/рубль повысилась на 0,14%, до 75,95 руб., евро/рубль — на 0,33%, до 92,14 руб., фунт/рубль — на 0,61%, до 104,35 руб.

Перед открытием торгов на Мосбирже основные валюты на Форекс показывали негативную динамику по отношению к доллару США. Нефть торговалась в минусе, поэтому ослабление рубля на открытии было ожидаемым.

На американской сессии вышел отчет Министерства торговли США. Согласно первой оценке, американская экономика в четвертом квартале выросла на 4% (кв/кв) после взлета на 33,4% в третьем квартале. Показатель совпал с ожиданиями рынка.

На статистику резким ростом отреагировали котировки на золото и нефть. Золото подорожало на 1,29%, до $1864 за тройскую унцию, Brent — на 1,71%, до $56,56 за баррель. Рубль укрепился немного, так как оставался под давлением из-за внутриполитических событий вокруг Навального и его сторонников. На мой взгляд, это важный фактор для рынков, так как США и ЕС угрожают России новыми санкциями. Зарубежные инвесторы и так уже продают государственные облигации. Индекс государственных облигаций России снизился на 0,10%, до 150,76 пункта. Рост доходности облигаций, ослабление рубля и продажа российских акций вызовет отток капитала из РФ, что только увеличит неопределенность для участников рынка.

В пятницу, 29 января, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $55,14 (-0,37). На валютном рынке за один доллар дают 76,15 руб. Учитывая, что нефть и золото растеряли свою прибыль после выхода статистики в США, по рублю перед выходными ожидается ослабление к доллару до 76,80 руб., к евро — до 92,90 руб.

Российский фондовый рынок закрылся снижением, переписав локальные минимумы. К концу вечерней сессии индексы отыграли частично потери на фоне незначительного укрепления рубля и ослабления доллара после выхода американской статистки. По итогам торгов индекс МосБиржи на закрытие основных торгов опустился на 0,05%, до 3342,01 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,6% до 1384,64 пункта.

В пятницу на рынке сохранится повышенная волатильность на фоне дешевеющей нефти и рубля. Перед выходными рубль может обновить недельный минимум, так как в выходные ожидаются новые несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. Доллар на торгах в Азии укрепляется, чем окажет негативное влияние на российский рынок на открытии. По индексам на сегодня ожидаю снижения к вчерашним минимумам на 3307 (индекс Мосбиржа) и 1365 (индекс РТС).

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»