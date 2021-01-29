ПСБ: Коррекционное движение на нашем рынке может возобновитьс

Роман Антонов, главный аналитик ПСБ

К концу текущей недели настроения на мировых рынках ухудшились.

Американские фондовые индексы вчера смогли отыграть часть потерь предыдущего дня, но сантимент в отношении рисковых активов сместился в сторону преобладания продаж. Движение на рынке помимо возросшей спекулятивной составляющей на фоне опасений снижения вложений хедж-фондов в акции подкрепляется отсутствием подвижек в принятии дополнительных стимулов экономики со стороны властей в США (процесс может затянуться до марта). Сложной остается ситуация как с распространением коронавируса, так и с обеспечением вакцинами.

Со стороны статистики негатива не последовало. Первичные обращения за пособиями по безработице в Штатах снизились с 900 тыс. неделей ранее до 847 тыс. Первая оценка ВВП США по итогам 4го квартала вышла несколько хуже прогнозов: рост на 4% кв./кв против консенсуса Bloomberg в +4,4%. По итогам года ВВП снизился на 3,5%, что стало максимальным снижением с 1946 года и первым падением показателя со времен мирового финансового кризиса 2007-2009гг. В 2019г. темп роста американской экономики составил 2,2%. Наш ориентир по ВВП США на 2021 г. – рост на 4,3%, на конец 2021 г. на 3,8% г/г.

В целом настроения на глобальных рынках на утро пятницы негативные. Азиатские площадки демонстрируют слабость, теряя в среднем около 2,4%, более процента теряют и фьючерсы на индексы в США. Котировки Brent консолидируются в районе 55-56 долл./ барр. Сегодня в фокусе внимания инвесторов будут новости с сезона отчетности и данные по расходам и доходам потребителей в США в декабре. Сегодня рынки останутся под давлением фиксации прибыли.

В четверг индекс МосБиржи (0,0%) начал торги со снижения, но смог удержаться выше отметки 3300 пунктов. Во второй половине дня потери удалось отыграть. Сегодня коррекционное движение может возобновиться, чему будет способствовать слабая глобальная конъюнктура фондовых площадок. При этом индекс МосБиржи, вероятно, останется в диапазоне 3300-3350 пунктов.

Из корпоративных событий сегодня выделим публикацию операционных результатов за 4 квартал Полиметаллом, Норникелем и Евразом.