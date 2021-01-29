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ПСБ: Длинные ОФЗ остаются под умеренным давлением продавцов

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В четверг доходность 10-летних ОФЗ выросла на 1 б.п., до 6,28% годовых. Рублевые облигации дешевели на фоне снижения нефтяных цен, ослабления аппетита к риску на глобальных рынках из-за распространения коронавируса, а также после пессимистичных оценок состояния экономики ФРС. Ускорение инфляции в РФ до 5,2% к концу января и сжатие ликвидности в банковском секторе выступают  локальными негативными факторами для ОФЗ.

Сегодня на негативном внешнем новостном фоне умеренные продажи ОФЗ могут продолжиться. Спрос на активы ЕМ снижается на опасениях сжатия ликвидности в Китае и спекулятивных сделок розничных трейдеров на фондовом рынке США. 

В корпоративном сегменте заемщики активизировались на первичном рынке. О планах провести размещение новых выпусков облигаций объявили РЖД, ПСБ, ЛК Европлан, Самолет, Боржоми. РЖД сегодня планирует провести сбор заявок инвесторов на покупку облигаций 001Р-21R объемом от 10 млрд руб. с погашением в июне 2027 г. Ориентир ставки купона объявлен в диапазоне 6,85-6,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,97-7,07%. Данный диапазоне предполагает премию 100-110 б.п. к кривой доходности ОФЗ, что смотрится интересно уже по нижней границе.

ПАО «Промсвязьбанк» 

 

 

 

 


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