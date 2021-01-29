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ПСБ: Нефть рискует уйти ниже на проблемах с поставками вакцины в Европу

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Апрельский фьючерс на Brent стабилен на уровне 55 долл./барр. Сегодня пройдет экспирация мартовского контракта. На следующей неделе основной темой на рынке сырья станет добровольное сокращение добычи Саудовской Аравией на 1 млн барр./день при плановом смягчении ограничений на добычу ОПЕК+ на 0,5 млн барр./день.

Мы считаем оправданным диапазон по Brent 50-55 долл./барр. Также видим риски для движения нефти вниз на фоне задержки с поставками вакцины от коронавируса в Европу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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