ПСБ: Настроения на глобальных рынках на утро пятницы негативные

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон, что приведет в начале сессии к подъему пары доллар/рубль в район 76,3 рубля

Сегодня коррекционное движение на российском рынке может возобновиться, чему будет способствовать слабая глобальная конъюнктура фондовых площадок. При этом индекс МосБиржи, вероятно, останется в диапазоне 3300-3350 пунктов

Длинные ОФЗ остаются под умеренным давлением продавцов. Доходность 10-летних ОФЗ приближается к 6,30% годовых

Полюс (ПОКУПАТЬ) в 2020г сократил производство на 3%, в 2021г прогнозирует снижение еще на 2% - (НЕЙТАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Сокращение производства в 2020 году Полюс объяснил в основном снижением среднего содержания в переработанной руде на Олимпиаде с 3,92 г/т в 2019 году до 3,4 г/т. Восстановление этоно показателя компанией планируется в 2022г. Прогноз производства на 2021г. составляет 2,7 млн. унц., что немного ниже прогнозов ранее. В целом результаты неплохие. Основным драйвером роста курсовой стоимости акций компании в среднесрочной перспективе остаются сильные операционные показатели: выход на проектные мощности Наталки и последующий запуск крупнейшего месторождения Сухой Лог.

ПАО «Промсвязьбанк»