«Открытие»: Демократы готовы принять стимулы без республиканцев

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании

Внешний фон перед стартом торгов в России умеренно негативный. На рынках опасаются ограничений со стороны брокеров, как это уже произошло по отдельным волатильным бумагам. В Китае продолжают расти ставки межбанковского кредитования перед новогодними праздниками. Нефть удерживается от пессимизма на ожиданиях сокращения добычи в Саудовской Аравии. С другой стороны, промышленные металлы дешевеют, а сырьевые валюты слабеют. Бегство от рисков отражает индекс доллара, который повышается более чем на 0,3% и торгуется вблизи недельных максимумов. Российский рынок, вероятно, начнёт день со снижения. Металлурги продолжат оставаться под давлением, а сектор нефти и газа может остаться в режиме консолидации.

Потребительский сектор под давлением ожиданий дальнейшего регулирования цен

По итогам торгов 28 января индекс МосБиржи снизился на 0,05% до 3342,01 п., а РТС на 0,6% до 1384,64 п. В течение дня индекс МосБиржи снижался до 3307,42 п., но смог к вечеру отыграть почти все потери. Европейские индексы завершили день преимущественно в плюсе, американские вовсе отыграли потери предыдущего дня. AUD и NZD вышли в плюс относительно доллара США. Иными словами, к вечеру настроения заметно улучшились. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 91,833 млрд рублей по сравнению с 105,5 млрд рублей днём ранее. Транспортный сектор закрыл день нулевым изменением. Сектор химии и нефтехимии вырос на 1,16%. Остальные отраслевые индексы снизились, а лидером снижения стал потребительский, потерявший 0,75%. На сектор оказывают давление такие факторы, как госрегулирование цен на ряд товаров, опасения снижения потребительской активности из-за инфляции продовольствия.

Компания «Совкомфлот» намерена выполнить свои обязательства по выплате дивидендов, на что будет направлено $225 млн. В корпоративной презентации также говорится о намерении выплачивать дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО. «М.Видео» продала «Сберу» торговую площадку goods.ru. На рынке считают, что это полезная сделка для «Сбера», но бумаги Сбербанка потеряли в цене около 0,8%. Торговая сеть «Окей» отчиталась об увеличении чистой розничной выручки в 2020 году на 6%. Отчёт золотодобывающей «Полюс» немного насторожил. Производство золота за 2020 год сократилось на 2%. Ситуация объясняется падением содержания золота в руде месторождения Олимпиады. Общий рост добычи руды составил 8%. Если содержание золота на Олимпиаде продолжит снижаться, то и в 2021 году это способно привести к сокращению производства. Группа «РусГидро» опубликовала операционные результаты за 4 квартал и 2020 год. В 2020 г. компания показала исторический максимум производства электроэнергии. В первую очередь это стало следствием ударных результатов I полугодия, когда на фоне высокого уровня воды в бассейнах рек Волжско-Камского каскада выработка электроэнергии объектами генерации «РусГидро» выросла на 23,6% г/г. В то же время результаты II полугодия оказались в целом весьма посредственными. Однако, если оценивать производственные результаты на фоне теплогенерирующих компаний, то прошедший год оказался довольно успешным. Лидерами в индексе МосБиржи стали АФК «Система» (+2,0%), OZON Holdings (+1,9%), Polymetal (+1,7%). Самую слабую динамику показали ММК (-3,1%), НЛМК (-1,7%), «Татнефть» (-1,4%). На сталеваров продолжают давить ожидания возможного повышения экспортных пошлин для защиты насыщенности внутреннего рынка.

Санкционные риски в рубле кажутся преувеличенными

Рубль провёл весьма беспокойный день В течение дня он слабел до 76,50 за доллар и 92,51 за евро. Происходило это на фоне глобального падения аппетитов к риску. Как мы уже указывали сырьевые валюты и валюты развивающихся стран почти весь день были под давлением, но к вечеру ситуация заметно улучшилась. Индекс доллара уже терял около 0,15%, упав к уровню 90,50 пунктов. Рубль не смог отыграть все потери, так как продолжает болезненно переживать усиление санкционной риторики, то в Европе, то в США, где испытывают постоянное беспокойство по поводу внутренних российских вопросов. Без внешнеполитических рисков курс рубля мог бы быть на 10%-15% сильнее. Впрочем, на текущий момент рынок также закладывает какие-либо сильные решения со стороны Вашингтона, но, по сути, процесс рестрикций уже достиг такого уровня, что усиление давления начнёт наносить вред самим США и глобальной финансовой системе. Какие-либо действия против отечественных банков будут означать невозможность выплаты внешних долгов, а это прямые потери для американских финансовых организаций. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,14% до 75,96, а евро на 0,33% до 92,145.

Демократы готовы принять стимулы без республиканцев

Американский рынок попытался ликвидировать потери предыдущей сессии. Индексы выросли, но остались некоторые сомнения. Акции Apple подешевели на 3,5%, хотя компания сообщила о рекордной выручке в $111,4 млрд. Некоторые компании ввели запрет на торговлю акциями, которые стали возмутителями спокойствия. Так, например, некоторые брокерские компании запретили торговлю акциями GameStop. Без притока свежих сил бумаги подешевели на 44,11%. Впрочем, данный шаг был немедленно встречен протестами физических инвесторов и претензиями адвокатов. Впрочем, претензии есть и к компании Apple, но они больше касаются новой политики приватности. Глава компании Apple Тим Кук полагает, что пора возвращаться к ситуации, когда пользователь сам решает вопрос предоставления приложениям персонализированной информации, которую такие структуры, как Facebook и Google , используют для целенаправленной рекламы. Естественно, что подобный подход Apple вызывает протесты, как в Facebook, так и в Google. Если обратить внимание на Капитолийский холм, то в Конгрессе демократы готовятся поставить республиканцев в условия полного игнорирования. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что на следующей неделе демократы примут бюджетную резолюцию, которая позволит двигаться по пути пересмотра бюджетных статей. Уже к концу недели демократы предполагают завершить процесс голосования по внесению изменений в бюджет. Естественно, что были выражены надежды на то, что республиканцы разделят ответственность за столь упорное продвижение пакета «спасения Америки» за $1,9 трлн. Статистика, кстати, предоставляет оправдание демократам. Экономика США сократилась за 2020 год на 3,5%, но в квартальном выражении выросла на 4,0%. Впрочем, экономисты ждали, что рост в IV квартале будет на уровне 4,3%. Число первичных обращений за пособием по безработице составило 847 тыс. за прошлую неделю при ожиданиях 875 тыс.

Далеко не все акции с массированными короткими позициями относятся к компаниям малой капитализации. Авиакомпания American Airlines является самой запроданной среди авиаперевозчиков. Соответственно, сильный отчёт спровоцировал закрытие коротких позиций и рост котировок на 9,3%. Tesla обманула ожидания Wall Street по прибыли, что было наказано падением котировок акций на 3,32%, но менеджмент обещает рост поставок на 50% ежегодно. Рынок больше верит General Motors (+3,45%), где обещают перейти полностью на выпуск электромобилей к 2035 году. В разрезе секторов наиболее сильный рост показали финансы (+1,92%) и материалы (+1,82%). Все секторы завершили день в плюсе. В составе индекса S&P 500 лидировали L Brands Inc. 10,36%), American Airlines Group Inc. (+9,3%), Enphase Energy Inc. (+8,22%) и ABIOMED Inc. (+8,07%). Слабее всех оказались Lumen Technologies Inc. (-22,46%), Iron Mountain Inc. (-9,73%), ViacomCBS Cl B (-9,63%) и Kroger Co. (-8,7%). По итогам дня:

DOW JONES - 30603,36 п. (+0,99%),

NASDAQ - 13337,16 п. (+0,50%),

S&P 500 - 3787,38 п. (+0,98%).

Запретительные меры американских брокеров заставляют нервничать глобальных инвесторов

Азиатские торги проходили разнонаправленно. В Китае индексы повышались, что нельзя сказать про Южную Корею, где рынок терял более 2%. Комментарии участников рынка указывают на то, что нервозность инвесторов вызвана действиями брокерских компаний, как Robinhood, или Interactive Brokers, которые ограничили торговлю рядом бумаг, показавших аномальную волатильность. В Китае Народный Банк влил 100 млрд юаней в финансовую систему через РЕПО, но пока это не остановило рост ставок. В целом, некоторый дефицит ликвидности наблюдается в КНР регулярно перед новогодними праздниками. На сей раз ставки межбанковского кредитования повышаются пятый день подряд. Более настораживает то, что на фоне ограничительных действий ряда брокерских контор, инвесторы начали убегать в спасительную гавань доллара. Индекс американской валюты повышался более чем на 0,3% до 90,75 п. Естественно, что на этом фоне NZD, CAD и AUD теряли от 0,4% до 0,55%. То есть пятница вновь начинается с того, что на рынках продают риск и покупают защиту. Вспомним немного о макроэкономике. Безработица в Японии осталась на уровне 2,9% в декабре, хотя ожидался её рост до 3,0%. Промышленное производство в Японии сократилось за декабрь на 1,6% при ожиданиях падения на 1,5%. К 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 27679,73 п. (-1,84%),

Hang Seng - 28407,46 п. (-0,50%),

Shanghai Composite - 3481,57 п. (-0,67%).

Нефть ждёт добровольного дополнительного сокращения добычи в Саудовской Аравии

Нефть воздерживалась от пессимизма на азиатских рынках акций. Факторами поддержки продолжают выступать такие явления, как сокращение запасов в США за прошлую неделю на 9,9 млн бар., снижение добычи в США на 100 тыс. бар. до 10,9 млн бар., пересмотр буровых лицензий в США территории федеральных земель. Также с будущей недели Саудовская Аравия дополнительно сократит добычу на 1 млн бар. в сутки. Впрочем, рост в нефти также ограничивается опасениями по поводу новых штаммов COVID-19 из различных стран, которые оказываются более заразными и смертельными. Впрочем, самой большой проблемой в данном случае является то, что пока нет достаточных данных об эффективности существующих вакцин против новых вариантов коронавируса. В плане построения прогнозных моделей это может означать продление карантинных мер ещё на долгие месяцы и постоянное соблюдение мер социальной дистанции. К 9:00 мск:

Brent - $55,13 (+0,05%),

WTI - $52,14 (-0,38%),

Золото - $1846,9 (+0,31%),

Медь - $7827,54 (-0,77%),

Никель - $17685 (-0,65%).

