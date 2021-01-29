Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 января: 4 506,0698 руб/1 г золота и 61,6900/1 г серебра ЦБ РФ с 29 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 506,0698 руб.

1 грамм серебра - 61,6900 руб.

1 грамм платины - 2 589,0300 руб.

1 грамм палладия - 5 636,1099 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 51,4601 р. (1,16%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4100 р. (0,67%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 33,4600 р. (1,28%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 43,7301 р. (0,78%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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