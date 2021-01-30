ИАЦ «Альпари»: «Медведи» уверены в себе

Рынок акций РФ в пятницу остается в минорном настроении. Акции все еще выглядят дорогими, а внутренние и внешние риски кажутся инвесторам значительными. На этом фоне фиксация прибыли продолжается.

Индекс МосБиржи спустился к 3290 пунктам — даже ниже, чем предполагалось. Теперь, когда пробита отметка в 3300 пунктов вниз, «медведям» открыта дорога к 3265 пунктам. Не факт, что рынок захочет туда сползать, так как в моменте перекупленность снята, поводов для серьезных распродаж не появилось, хотя, вероятно, участникам торгов если и захочется покупать, то еще дешевле. Индекс РТС отошел к 1370 пунктам, и вот здесь точно есть, куда отступать: цель продаж может располагаться около 1350 пунктов. В январе рублевый индекс снизился на 0,3%, хотя волатильность в нем была очень высокой. Индекс РТС в перовом деловом месяце наступившего года упал на 1,6%.

Сегодня под заметным давлением держатся бумаги «Новатэка» и генерирующих компаний. Акции металлургических предприятий слабеют под влиянием отчётностей и опасений относительно проблем со сбытом, если пандемия продолжит диктовать миру свои условия.

В положительной зоне держатся акции «ПИКа», в которых подтверждается продолжение восходящего тренда с целью на 700 руб. Пока инвесторы очень последовательно движутся к намеченным вершинам.

Валютный сегмент рынка постоянно меняет направление движения, к вечеру пятницы иностранные валюты корректируются после уверенного подъема ранее. Доллар торгуется по 75,34 руб. и в очередной раз ломает границы краткосрочного диапазона. По возможности стоит оставаться в стороне от этого «хаоса в стакане», потому что крупные игроки продолжают искать истину в курсах. Евро ведет себя более закономерно и логично, стоит 91,49 руб. и сохраняет за собой рамки движений в пределах 90-92 руб., где ему и место.

За январь доллар США вырос на 2,8% к рублю. Евро за первый месяц года подорожал к рублю на 1,5%.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»