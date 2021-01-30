«Фридом Финанс»: Инвесторы обеспокоены ростом волатильности

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Зарубежные рынки в пятницу снова развернулись в сторону падения. Индексы США в красной зоне, теряя до 0,5%. Европа теряет до 2%, в Азии сегодня прошли распродажи со снижением до 3%. Инвесторы встревожены потоком новостей об активности мелких частных инвесторов, проводящих согласованные спекулятивные атаки. Рекордная статистика по числу розничных счетов приходит из разных стран мира, что добавляет негатива. Инвесторы напуганы ростом волатильности. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets на минимумах января.

Нефть (+1,3% по марке Brent) по-прежнему не поддается общей тревожности, оставаясь якорем для российского рынка. Покупатели сырья сфокусированы на том, что доступных вакцин на рынке становится больше. В частности, об успешно проведенных тестах заявила компания Novavax. Ее препарат эффективен на 89%, он может стать четвертым из тех, что запущены в широкое производство. Brent торгуется выше средних значений января, приближаясь к отметке $56 за баррель и в моменте заходя чуть выше. Если не будет сюрпризов, следующую неделю откроем на тех же уровнях.

РТС откатился более чем на 20 пунктов вниз и сегодня уперся в уровень 1360 пунктов. К вечеру половина падения была отыграна, но по отношению к четвергу просадка все равно составила заметную величину – 1%. Фактически рынок сейчас торгуется на уровнях 21-23 декабря. За последние две недели рынок потерял более 9%. Если даунтренд сохранится, то следующей важной отметкой станет 1330 пунктов. Однако с большей вероятностью в начале следующей недели мы увидим очередной отскок вверх с подходом к 1390.

Индекс Мосбиржи упал сегодня на 2%. В первой половине дня были попытки закрепиться выше 3320, но в итоге рынок ушел сильно ниже, дойдя практически до 3270 пунктов. Суммарно с середины января индекс Мосбиржи потерял около 7%. В случае продолжения распродажи ближайшим уровнем поддержки станет отметка 3240, что близко к текущим уровням. Рынок может достичь дна в ближайший понедельник или вторник. В понедельник вероятен слабый подъем ближе к 3300 пунктам.

Среди прочих бумаг своим ростом сегодня выделяет группа ПИК. Ее акции прибавляют более 2%. Данная бумага уверенно движется против рынка на протяжении двух недель. С начала месяца акции ПИК прибавили более 15%. Подъем начался еще до публикации годового отчета, который показал прирост продаж более чем на 40%. Несмотря на это, сейчас бумага заметно перегрета, и ее может ждать снижение в район 620-650 рублей в ближайшем месяце.

Рубль возвращает часть утраченных позиций против доллара и евро. Американская валюта сегодня с 76,35 ушла вниз на 75,2. Евро торговался в диапазоне 91,4-92,4, и тоже преимущественно дешевел. У обеих валютных пар остается большой запас хода вниз. Не обязательно он будет реализован на ближайшей сессии. Напротив, в ближайший понедельник мы можем снова увидеть восхождение базовых валют. Доллар может снова выходить выше 76, евро – выше 92.