«Фридом Финанс»: Неустойчивое равновесие

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 28 января американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 вырос на 0,98%, до 3787 пунктов, NASDAQ прибавил 0,50%, Dow Jones поднялся на 0,99%. Отскок после распродажи накануне был вызван техническими факторами, а также публикацией преимущественно позитивной макростатистики. Все 11 секторов закончили сессию на положительной территории. Сектор финансов показал опережающий рост на 1,92% благодаря повышению котировок акций платежных систем и банков.

Comcast (CMCSA: +6,6%) представил сильные квартальные результаты благодаря сохранению повышенного спроса на домашний интернет. Некоторые развлекательные парки достигли точки безубыточности.

Квартальная чистая прибыль на акцию MasterCard (MA: +2,8%) оказалась лучше ожиданий благодаря уверенному восстановлению доходов в Штатах.

Выручка Tesla (TSLA: -3,3%) превзошла консенсус ожиданий, но валовая рентабельность снизилась. Прогноз компании по поставкам электрокаров в 2021 году оказался слабее, чем предполагали аналитики.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют негативную динамику. В реальной экономике новостной фон остается спокойным, однако шорт-сквизы в отдельных акциях продолжают привлекать к себе внимание, вызывая обеспокоенность профессиональных участников рынка.

Аппетит к риску сильно колеблется. С одной стороны, квартальные результаты корпораций преимущественно оказываются сильнее ожиданий. Множество факторов поддержки, среди которых фискальная и монетарная политика, улучшение эпидемиологической ситуации в мире, появление новых вакцин, остаются актуальными. В частности, Novavax сегодня опубликовала положительные результаты испытаний своего препарата.

Вместе с тем хедж-фонды фиксируют позиции, чтобы покрыть убытки по коротким позициям. Кроме того, участники рынка уходят от риска, наблюдая избыточную волатильность и осторожно сравнивая текущую ситуацию с пузырем на рынке акций перед крахом доткомов. Значительный риск представляет собой распространение мутаций коронавируса. Вакцина Novavax лишь на 49% эффективна против его южноафриканского штамма. Таким образом, равновесие на рынке выглядит неустойчивым, поэтому инвесторам следует проявлять осторожность.

Азиатские фондовые площадки закрылись в красной зоне. Японский Nikkei упал на 1,89%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,94%, китайский CSI300 опустился на 0,47%. Европейские площадки тоже в минусе. EuroStoxx 50 теряет 1,2%.

Аппетит к риску слабый. Ставка по 10-летним трежерис растет до 1,07%. Фьючерс на нефть Brent колеблется у $55,4. Золото дорожает до $1850.

Ожидаем, что S&P 500 сегодня протестирует область 3710-3715 пунктов.

В эту пятницу будут опубликованы данные по расходам физлиц за декабрь. Ожидается снижение показателя на 0,4% м/м, как и в ноябре. Негативная динамика обусловлена сохранением антикоронавирусных ограничений и слабой туристической активностью.

Сегодня квартальные результаты представит фармацевтический гигант Ely Lilly (LLY). Консенсус-прогноз предполагает рост выручки на 18,9% г/г, до $7,27 млрд, при увеличении чистой прибыли на акцию на 37% г/г, до $2,37. В фокусе будут продажи антиковидного препарата, который был одобрен в четвертом квартале. Также могут быть уточнены результаты испытаний лекарства от болезни Альцгеймера и даны прогнозы по нему. Впрочем, акции компании уже выросли на 26% за месяц, поэтому в них вполне вероятна коррекция.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 68 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса постепенно ослабевает благодаря перспективам проведения массовой вакцинации.

Технически S&P 500 склонен к восходящему движению в среднесрочной перспективе. Тем не менее краткосрочно коррекция может продолжиться, так как индикатор MACD находится на отрицательной территории. Значимая поддержка располагается на уровне 3710 пунктов, где пролегает 50-дневная скользящая средняя. Среднесрочные перспективы S&P 500 ухудшатся, если он опустится ниже 3630 пунктов.