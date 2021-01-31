Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 31 января: 76,2527 руб/доллар США и 92,2963 руб/евро

ЦБ РФ с 30 января установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 76,2527 руб.
  • 1 евро - 92,2963 руб.
  • 10 китайских юаней - 118,0240 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0673 р. (0,09%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1653 р. (0,18%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3870 р. (0,33%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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