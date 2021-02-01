Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 февраля: 4 542,0400 руб/1 г золота и 61,7900/1 г серебра ЦБ РФ с 30 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 542,0400 руб.

1 грамм серебра - 61,7900 руб.

1 грамм платины - 2 664,8701 руб.

1 грамм палладия - 5 712,1802 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 35,9702 р. (0,80%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1000 р. (0,16%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 75,8400 р. (2,93%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 76,0701 р. (1,35%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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