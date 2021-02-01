ПСБ: Рынок нефти остается стабильным

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

На рынке нефти ситуация остается стабильной: апрельский фьючерс на Brent торгуется в боковом диапазоне 54,5-56,5 долл./барр. Статистика по буровым установкам, опубликованная в пятницу, показала снова рост - до 295 шт., что создает предпосылки для восстановления добычи нефти в США (с лагом в 4-6 месяцев). Впрочем, ключевая тема сейчас - это добровольное сокращение добычи нефти Саудовской Аравией на 1 млн барр./день в феврале при возврате на рынок добычи в 0,5 млн барр./день от ОПЕК+. Мы считаем, что проблемы с поставками вакцин в еврозону и, соответственно, задержка с массовой вакцинацией, будут ограничивать позитивные настроения сырьевых спекулянтов. Перспективы восстановления спроса на энергоносители все еще неочевидны. Сегодня ограничить рост нефти может чуть более слабый индекс PMI в промсекторе КНР за январь, который опустился до 51,5 п. с декабрьского значения в 53 п. По Brent ориентир на сегодня 55-55,8 долл./барр.

Крылова Екатерина

Управляющий эксперт

Отдел экономического и отраслевого анализа

Центр аналитики и экспертизы

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"